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    РФС согласился с решением Иванова не назначать пенальти «Локомотиву» в матче с «Рубином»

    РФС опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ «Рубин»«Локомотив».

    Комиссия согласилась с решением арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в эпизоде с падением форварда хозяев Ивана Игнатьева. Было признано, что между нападающим и защитником Мацеем Рыбусом был контакт, недостаточный для падения, несмотря на высокую скорость форварда.

    Также в комиссии посчитали, что Гилерме не нарушал правила на Игнатьеве.

    • Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал Иванова за судейство, за что получил дисквалификацию на два матча (один условно).
    • «Локомотив» в том матче обыграл казанцев со счетом 2:0.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3614

      Томик 11 минут назад

      Нахрен такой РФС. Может быть лучше: "Контакт с мячом у защитника Ростова был, но это не была игра рукой, да и мяч коснулся плеча защитника. Поэтому решением РФС принято постановление о внеочередном медицинском осмотре бригады арбитров, обслуживавших матч "Ростов" - "Зенит". Особое внимание врачей обратить на зрение и способность трезво мыслить, а именно умение сопоставлять картинку, передаваемую в мозг из органов зрения с пунктами правил игры в футбол."

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