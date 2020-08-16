РФС согласился с решением Иванова не назначать пенальти «Локомотиву» в матче с «Рубином»

РФС опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив».

Комиссия согласилась с решением арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в эпизоде с падением форварда хозяев Ивана Игнатьева. Было признано, что между нападающим и защитником Мацеем Рыбусом был контакт, недостаточный для падения, несмотря на высокую скорость форварда.

Также в комиссии посчитали, что Гилерме не нарушал правила на Игнатьеве.