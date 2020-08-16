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  • РФС согласился с решением Иванова не назначать пенальти «Локомотиву» в матче с «Рубином»

РФС согласился с решением Иванова не назначать пенальти «Локомотиву» в матче с «Рубином»

16 августа 2020, 17:32
16

РФС опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ «Рубин»«Локомотив».

Комиссия согласилась с решением арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в эпизоде с падением форварда хозяев Ивана Игнатьева. Было признано, что между нападающим и защитником Мацеем Рыбусом был контакт, недостаточный для падения, несмотря на высокую скорость форварда.

Также в комиссии посчитали, что Гилерме не нарушал правила на Игнатьеве.

  • Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал Иванова за судейство, за что получил дисквалификацию на два матча (один условно).
  • «Локомотив» в том матче обыграл казанцев со счетом 2:0.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Рыбус Мацей Игнатьев Иван Иванов Cергей
Комментарии (16)
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Томик
1597589498
Нахрен такой РФС. Может быть лучше: "Контакт с мячом у защитника Ростова был, но это не была игра рукой, да и мяч коснулся плеча защитника. Поэтому решением РФС принято постановление о внеочередном медицинском осмотре бригады арбитров, обслуживавших матч "Ростов" - "Зенит". Особое внимание врачей обратить на зрение и способность трезво мыслить, а именно умение сопоставлять картинку, передаваемую в мозг из органов зрения с пунктами правил игры в футбол."
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СвинкаСправедливости
1597590968
Очень удобно. Иванова за последний месяц не критиковал только ленивый, а очередная проверка на полиграфе никому не нужна. Оправдать такое непотребство способны только в РФС. Ведь они со спокойной душой игнорируют критерии нарушений правил и прикрываются искажением фактов и непонятными формулировками. Там произошёл контакт колена и груди вратаря, а они этот эпизод расценивают игровым! Что-то явно не складывается в долине чудес. Хотя, в долине чудес может произойти что угодно!
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Krasnodar 123
1597593314
Наперсточники, нервно курят в сторонке! РФС на черное,говорят- белое, и хоть им кол на голове тиши! ЖУЛИКИ!
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Рубинище
1597595184
Правильно Слуцкий говорит-они нас за идиотов держат. Гнать таких экспертов, Игнатьев по их мнению сам упал?
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American-Patriot
1597598128
... был контакт, тадаам, - недостаточный для падения, но контакт был. Короче - немножко беременна.
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Йост
1597598202
Слуцкий - не прав, но и Иванов должен был в этом спорном моменте показать на точку, ведь отменить свое решение можно всегда, достаточно подойти к монитору для просмотра. Тогда бы и у Слуцкого не было притензий по этому эпизоду...
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житель СПб
1597602708
То есть был контакт, контакт умышленный, игрок не смог реализовать из-за него свою возможности забить - а правила тогда о чем? Вот после этого и про Зенит тут начинают стрелки переводить по последнему матчу - "да мяч коснулся руки, да, она была в отставленном на 90% положении, но мяч коснулся недостаточно далеко от плеча...". Тут важно понимать, что правила = право, это вещь формальная. Они либо есть, либо их нет. А на понятия РФС зря переводит - это не решение, а только увеличение проблемы с судейством.
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mitru
1597603086
"Также в комиссии посчитали, что Гилерме не нарушал правила на Игнатьеве." Эм, я видимо другой матч смотрел как и все остальные? Или правила изменили? Или РФС в глаза долбятся? Сколько ещё надо скандалов в судействе? Ну, сейчас в среднем один матч в туре, а сколько надо? 3? 5? Все? Тогда будет норм? И ладно бы только Зенит админресурсом давил и тока в его пользу судили, типа там "Империя Зла" (с) Уткин, понять можно было бы, но ведь нет, 3.14здец-то повсеместный. Причем не было такого даже 5 лет назад, тоже конечно хватало говнеца, но не настолько же.
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zigbert
1597663743
Эпизод сложный но с помощью ВАРа его можно было определить.
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rash1959
1597674311
А в Спартак -сочи тоже "был контакт" с Жиго, но почему то очень ДОСТАТОЧНЫЙ для пенальти.!!!
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