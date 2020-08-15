Судья Федотов: «VAR надо забрать из России, она не работает. Пусть хотя бы без VAR арбитры срут»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает систему VAR бесполезной для РПЛ. По его мнению, судьи и с ней ошибаются.

«Все плохо. VAR не работает. Его вообще, мне кажется, надо забрать из России. Пусть судят без нее, пусть срут хотя бы так, без VAR. Все надеются, что VAR поможет, но ничего она не поможет. Не помогает система в России», – считает эксперт.