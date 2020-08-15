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  • Судья Федотов: «VAR надо забрать из России, она не работает. Пусть хотя бы без VAR арбитры срут»

Судья Федотов: «VAR надо забрать из России, она не работает. Пусть хотя бы без VAR арбитры срут»

15 августа 2020, 16:22
14

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает систему VAR бесполезной для РПЛ. По его мнению, судьи и с ней ошибаются.

«Все плохо. VAR не работает. Его вообще, мне кажется, надо забрать из России. Пусть судят без нее, пусть срут хотя бы так, без VAR. Все надеются, что VAR поможет, но ничего она не поможет. Не помогает система в России», – считает эксперт.

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • За работу VAR в РФС отвечает Леонид Калошин.
  • Система работает в России с прошлого сезона.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (14)
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GreyDM
1597498023
желчь так и прёт... депрессия сопряжённая со злоупотреблением даёт о себе знать...
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alp
1597498410
сраное быдло
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Zubo
1597499531
Нужно перестать срать в медиа пространстве ,
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NewLife
1597500455
Проблема не в ВАРе, а в коррупции. Кроме этого, считаю, что к ВАРу должны допускаться квалифицированные судьи после обязательной проверки зрения у офтальмолога (этого требует работа за экраном).
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Garrincha58
1597502894
кто нибудь заткнёт этому засланцу пасть
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edw7777
1597503114
Не пора ли полиции вмешаться... Этот псевдо судья уже переходит все правила приличия. Статью УК за мат никто не отменял.
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Mr Green
1597505621
так ты и срал без вар, тоже мне, судьишко.
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CSKA471
1597507054
Вот мне интересно за что его поперли из корпуса, что он так из ненавидит?
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_Marqella_
1597507323
Этот спартаковский говносудья ****** срать уже.....обиделся он видите ли, что пинка под сраку дали....
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АЛЕКСИН
1597509866
Что за глупости , система нужна .....только там должны работать честные и независимые люди , без приоритетов к каким то командам , тогда и болельщики между собой не будут ругаться и матчи между командами будут честными и счёт справедливым ....
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