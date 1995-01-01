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    Судья Федотов: «VAR надо забрать из России, она не работает. Пусть хотя бы без VAR арбитры срут»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает систему VAR бесполезной для РПЛ. По его мнению, судьи и с ней ошибаются.

    «Все плохо. VAR не работает. Его вообще, мне кажется, надо забрать из России. Пусть судят без нее, пусть срут хотя бы так, без VAR. Все надеются, что VAR поможет, но ничего она не поможет. Не помогает система в России», – считает эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • За работу VAR в РФС отвечает Леонид Калошин.
    • Система работает в России с прошлого сезона.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1554

      _Marqella_ 39 минут назад

      Этот спартаковский говносудья ****** срать уже.....обиделся он видите ли, что пинка под сраку дали....

      0
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      Рейтинг: +1151

      CSKA471 43 минуты назад

      Вот мне интересно за что его поперли из корпуса, что он так из ненавидит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Mr Green 1 час назад

      так ты и срал без вар, тоже мне, судьишко.

      1
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      Рейтинг: +2012

      Genz 1 час назад

      Вот здесь прав Федотов.
      Г.а.в.н.ю.к.и из var в России видят моменты в телевизоре настолько чётко, насколько их карман подогреют евросами. Если еськов не увидел момент ,значит Федун отстегнуть.
      А где сейчас находится еськов.
      Его е.б.у.т в ж.о.п.у

      0
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      Рейтинг: +805

      edw7777 1 час назад

      Не пора ли полиции вмешаться... Этот псевдо судья уже переходит все правила приличия. Статью УК за мат никто не отменял.

      1
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      Рейтинг: +11090

      Garrincha58 1 час назад

      кто нибудь заткнёт этому засланцу пасть

      4
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      Рейтинг: +2374

      NewLife 2 часа назад

      Проблема не в ВАРе, а в коррупции. Кроме этого, считаю, что к ВАРу должны допускаться квалифицированные судьи после обязательной проверки зрения у офтальмолога (этого требует работа за экраном).

      0
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      Рейтинг: +3872

      Zubo 2 часа назад

      Нужно перестать срать в медиа пространстве ,

      1
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      Рейтинг: +260

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      А после грубых подкатов совестливые футболисты обязаны сделать себе харакири на поле. Свистком арбитра. Под песни из фильмов Тарантино

      0
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      Рейтинг: +5934

      alp 3 часа назад

      сраное быдло

      4
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