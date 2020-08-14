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  • Баринов: «Интерес из Европы есть. Возможно, если бы не карантин, то я был бы уже там»

Баринов: «Интерес из Европы есть. Возможно, если бы не карантин, то я был бы уже там»

14 августа 2020, 16:28
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что на него претендуют иностранные клубы.

«Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило.

Все считают, что я буду капитаном «Локомотива»? Всe может быть. Вдруг не сложится с переходом в Европу и я останусь здесь, так как у меня ещe четыре года контракта. Я готов к этой роли. Капитан команды – это лидер, он должен быть везде – на поле, и за пределами. Все вопросы должны решаться через него.

У меня был подобный опыт в Екатеринбурге, тогда тренер на предыгровой тренировке подошeл и сказал, что хочет сделать меня капитаном. Первое капитанство и первая победа. Я отмечу этот день для себя», – рассказал Баринов.

  • 23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.
  • С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
  • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.

Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1597412313
Ну да, самолеты же не летали, а без них разве перейдешь в другой клуб.
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Иван Петров 1986
1597412840
Что - то баринова сегодня слишком много - не к добру.
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порт
1597413684
Во тебя плющит, то "Зенит", то Европа. А ты взял, да и у кочегаров остался. Патриот.
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DOCTOR PENALTY
1597420773
Чем раньше уедешь от кикнадзей и мещеряковых, тем лучше.
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Garrincha58
1597424298
интерес из Казахстана или Кипра
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