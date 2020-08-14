Баринов: «Интерес из Европы есть. Возможно, если бы не карантин, то я был бы уже там»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что на него претендуют иностранные клубы.

«Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило.

Все считают, что я буду капитаном «Локомотива»? Всe может быть. Вдруг не сложится с переходом в Европу и я останусь здесь, так как у меня ещe четыре года контракта. Я готов к этой роли. Капитан команды – это лидер, он должен быть везде – на поле, и за пределами. Все вопросы должны решаться через него.

У меня был подобный опыт в Екатеринбурге, тогда тренер на предыгровой тренировке подошeл и сказал, что хочет сделать меня капитаном. Первое капитанство и первая победа. Я отмечу этот день для себя», – рассказал Баринов.

23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.

Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»