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    Баринов: «Интерес из Европы есть. Возможно, если бы не карантин, то я был бы уже там»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что на него претендуют иностранные клубы.

    «Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило.

    Все считают, что я буду капитаном «Локомотива»? Всe может быть. Вдруг не сложится с переходом в Европу и я останусь здесь, так как у меня ещe четыре года контракта. Я готов к этой роли. Капитан команды – это лидер, он должен быть везде – на поле, и за пределами. Все вопросы должны решаться через него.

    У меня был подобный опыт в Екатеринбурге, тогда тренер на предыгровой тренировке подошeл и сказал, что хочет сделать меня капитаном. Первое капитанство и первая победа. Я отмечу этот день для себя», – рассказал Баринов.

    • 23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12326

      vladimir-7 8 минут назад

      Ну да, самолеты же не летали, а без них разве перейдешь в другой клуб.

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