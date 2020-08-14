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  • Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

14 августа 2020, 13:33
24

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как его звали в «Зенит», и почему он ответил отказом.

«У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с «Локомотивом».

Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были.

Легко ли умею отказывать? С этим у меня тяжело. Если я пообещал, то останусь при своeм мнении. Но отказывать у меня иногда не получается», – сказал Баринов.

  • 23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.
  • С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
  • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (24)
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позор судьям рпл
1597402727
и мне по фиг ваши минусы болелы зинета так что не пыжте жопы тут меня ваши минусы не задевают никак хахахахаххаха бомжи нытики и стукачи
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позор судьям рпл
1597402776
зинет позорище геев
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portero
1597404347
Зачем ему что-то менять, в Локо у него получается , пусть там прогрессирует...
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Черкизовский Кот
1597406355
Отпустили Кузяева, вот и ищут замену. Но ведь остались Оздоев, Барриос и Ерохин. У "Зенита" есть кому играть на этой позиции. А Димон нам самим пригодится.
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neveldomha
1597411938
Вот не надо тут местечковым патриотизмом кичиться. Вот предположим если бы из Барсы позвонили. Дуй Димка к нам, на Кап Нау, на скамейку, Месси шнурки завязывать.......И что? Да по ..й дом , да и семья подождет. И страть на этот Локомотив. Вообщем, отказался и досвидос. Больно надо.
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Синитсосит
1597414870
правильно, зачем идти в это болото, #зинидгумно, позор питорским бомжам
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Hektor 84
1597421636
Уважаю!!! Одним словом мужик!!!
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