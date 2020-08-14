Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как его звали в «Зенит», и почему он ответил отказом.

«У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с «Локомотивом».

Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были.

Легко ли умею отказывать? С этим у меня тяжело. Если я пообещал, то останусь при своeм мнении. Но отказывать у меня иногда не получается», – сказал Баринов.