Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как его звали в «Зенит», и почему он ответил отказом.
«У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с «Локомотивом».
Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были.
Легко ли умею отказывать? С этим у меня тяжело. Если я пообещал, то останусь при своeм мнении. Но отказывать у меня иногда не получается», – сказал Баринов.
- 23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
- Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.
Источник: «Чемпионат»