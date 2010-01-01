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    Баринов: «Сказал Семаку, что никуда не перейду, какие бы условия ни были»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как его звали в «Зенит», и почему он ответил отказом.

    «У меня было предложение из «Зенита». Я разговаривал с Семаком. Это случилось в тот день, когда я продлил контракт с «Локомотивом».

    Мне позвонил Сергей Богданович, мы пять минут с ним разговаривали, и я сказал, что я никуда не перейду. Тут мой дом, у меня здесь семья рядом, и я остаюсь в «Локомотиве». Какие бы там условия ни были.

    Легко ли умею отказывать? С этим у меня тяжело. Если я пообещал, то останусь при своeм мнении. Но отказывать у меня иногда не получается», – сказал Баринов.

    • 23-летний хавбек – воспитанник «Локо», за основную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор игрок провел 104 матча, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • Агент Александр Маньяков сообщал, что к Баринову есть интерес из Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии41
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      Рейтинг: +2117

      neveldomha 13 минут назад

      Вот не надо тут местечковым патриотизмом кичиться. Вот предположим если бы из Барсы позвонили. Дуй Димка к нам, на Кап Нау, на скамейку, Месси шнурки завязывать.......И что? Да по ..й дом , да и семья подождет. И страть на этот Локомотив.
      Вообщем, отказался и досвидос. Больно надо.

      0
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      Рейтинг: -77

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Послал нахрен голубую устрицу.

      -1
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      Рейтинг: +2942

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Отпустили Кузяева, вот и ищут замену. Но ведь остались Оздоев, Барриос и Ерохин. У "Зенита" есть кому играть на этой позиции. А Димон нам самим пригодится.

      0
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      Рейтинг: +3778

      Давид59 > Черкизовский Кот 17 минут назад

      Кузяев и Ерохин не опорники. И потом Кузяев пока не продан. А Оздоев много ошибается.

      0
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      Рейтинг: +11331

      silver29 2 часа назад

      Хорошо когда есть твердая жизненная позиция, а не калькулятор в глазах. Достоин уважения.

      3
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      Рейтинг: +14

      Есь Казарский > silver29 2 часа назад

      Его жизненная позиция вызывает сомнения...

      0
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      Рейтинг: +3535

      Томик > silver29 1 час назад

      Сомнение вызывает не только жизненная позиция, но и способность к мышлению. Одна фраза "НИКУДА не перейду, какие бы условия ни были" уже вызывает подозрение в нормальности интервьюируемого. Либо подозрение в неискренности.

      0
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      Рейтинг: +11331

      silver29 > Томик 1 час назад

      Зарекаться конечно не стоит, но я о другом игрок не падкий на разницу в контракте денежного эквивалента. В чем не нормальность ? или Быстров, Дзюба, Кокорин, Глушаков нормальные ? так они за лишние 100 баксов будут клубы менять как перчатки.

      0
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      Рейтинг: +3535

      Томик > silver29 55 минут назад

      Да всего лишь не хочет выходить из зоны комфорта. А это значит, что разница была не большой. Просто надо быть в формулировках поточнее, чтобы потом не краснеть. Говоришь, что "копейками меня в "Зенит" не заманить - надо действительно серьёзное предложение сделать, чтобы я захотел покинуть любимый клуб." Примерно так. И добавить "либо надо быть "Баварией" или "Барселоной"(например), чтобы я, великий, заинтересовался. И потроллил и ответил. А то "никогда", "ни за что". Детвора.

      0
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      Рейтинг: +11331

      silver29 > Томик 41 минуту назад

      Ты сам себе противоречишь, сенит просто помимо работы с судьями действует на излюбленной тактике, ослабить конкурента, а значит увести центрового игрока, не думаю, что голубая устрица стеснена в финансах что не переманить кого-то к себе, Локо гораздо прижимистей.Что б мечтать о Барсе и Баварии при переходе из РПЛ надо быть немного не от мира сего, это как раз говорит, что Баринов адекватно смотрит на жизнь.

      0
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      Рейтинг: +3576

      KPCCSPB > silver29 31 минуту назад

      Каких конкурентов ослабил Зенит? Ростов? Кони, Локо, спорток и Краснодар, сами лидеров продали, и не в Зенит, а за границу... О чем ты вообще? Провокатор

      1
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      Рейтинг: +3535

      Томик > silver29 25 минут назад

      Да пусть себе смотрит на жизнь как угодно. Языком то что трепать? Ну не первый же ведь давно. Потом мило улыбаясь рассказывают, что они не то имели в виду или детская обида уже прошла. А кто там кому противоречит...читать надо внимательнее, чтобы фантазия не разыгрывалась. И про мечты: для того, чтобы о чём-то мечтать как раз не надо быть ненормальным. Мечта -это здорово. Особенно когда шанс есть. Да даже когда и нет его практически. Это то, что даёт тебе стимул к дальнейшему совершенствованию. И вообще смысл жизни.Ведь жена, которая не хочет уезжать от мамы из Москвы(например) в провинцию и пилит ежедневно - так не стимулирует). А смысл того, что я про Барселону и Баварию написал, так и не дошёл до Ваших потаённых глубин сознания, по видимому. Больше разжевывать ничего не собираюсь - при всех появившихся вопросах, читайте мой первый комментарий.

      0
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      Рейтинг: +11331

      silver29 > KPCCSPB 17 минут назад

      Ты болезненный какого года рождения ? твой возраст видимо не застал , ну ладно кого помню, навскидку: Новосельцев (Ростов), Юсупов (Динамо), Цагаллов (КС), Дзюба (Спартак), Ткачук (КС), Рязанцев (Рубин), Семшов (Динамо), Быстров (Спартак).................. а теперь еще и Баринова манили. Достаточно или еще перечислить ?

      0
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      Рейтинг: +1863

      Semenycch 2 часа назад

      Приглашение вполне разумное. Баринов серьезный игрок середины поля.

      2
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      Рейтинг: +40857

      portero 2 часа назад

      Зачем ему что-то менять, в Локо у него получается , пусть там прогрессирует...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16251

      bset 2 часа назад

      Обычный адекватный игрок смотрит на трансферы россиян в Зенит за последние 10 лет и понимает, что Зенит просто скупает пачками игроков, а потом лишних выкидывает и те просто доигрывают, потеряв на скамейке игровой тонус. Будь у Зенита частные деньги, с которых надо зарабатывать, они бы так не сливали деньги.

      2
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      Рейтинг: +1863

      Semenycch > bset 2 часа назад

      Ты пустобрех? А чего не рассказал действительно правду? За 10 лет? Ни Спаллетти, ни Виллаш Боаш, не Семак не приглашают игроков пачками. За 10 лет пачками скупали только два тренера - бездаря, наследие которых до сих пор разгребает Семак. Сейчас ЦСКА покупает игроков не сравнимо больше, чем Зенит.

      4
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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > Semenycch 1 час назад

      КОГО?ТЫ МУЖИК НЕ СВАЛИВАЙ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ!ПОСМОТРИ СКОЛЬКО ТВО ЗЕНИТ В ОРЕНБУРГ И СОЧИ СГНОИЛ ИГРОКОВ ДРУГИХ КЛУБОВ?

      3
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      Рейтинг: +1106

      Джой > vsespartak01 49 минут назад

      Они проиграли конкуренцию.
      Абсолютно согласен с Семенычем.
      Если ты проиграл - докажи всем что в тебя поверили не зря - Аренда отличный выход из ситуации. Дзюба тебе в пример.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > Джой 46 минут назад

      а кого из цска пачками купило и в аренду отправило и испортило по сравнению с зенитом?

      0
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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > vsespartak01 45 минут назад

      я не за цска и зенит,как ты понял!но но но!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > vsespartak01 44 минуты назад

      вернее цска!а не из

      0
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      Рейтинг: -48

      позор судьям рпл 2 часа назад

      зинет позорище геев

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -48

      позор судьям рпл 2 часа назад

      и мне по фиг ваши минусы болелы зинета так что не пыжте жопы тут меня ваши минусы не задевают никак хахахахаххаха бомжи нытики и стукачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      Борат 3 часа назад

      баринов никогда не устанет повторять

      https://www.youtube.com/watch?v=P90B0NYWEjI

      гыгыггыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      Romantic2010 > Борат 2 часа назад

      Ребят, вас самим то не смешно ставить лайки этому чудику? Он как просыпается и начинается у него обряд писанины, под каждой темой пишет полнейшую дичь. Ну заминусуйте его и он исчезнет. Сидит с заторможенным развитием парнишка и пытается шутить и всячески обратить внимание на себя.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -48

      позор судьям рпл > Romantic2010 2 часа назад

      так этот даун сам себя и плюсует

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      ziborock > Romantic2010 2 часа назад

      Пускай будет, все должны видеть лицо Питерского болельщика!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40857

      portero > Romantic2010 2 часа назад

      Раз ему так активно отвечают, значит он "интересен" пусть это даже негативная активность... только игнор , если я сейчас написал это тоже ему "плюсик".....
      А по вопросу чей он фан??? х.з.
      У него цели другие, стравить спартак и зенит , хитрый лис...

      1
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      Рейтинг: +11331

      silver29 > Romantic2010 2 часа назад

      Этот 3.14дор заходит с нескольких ников, я ему сегодня предложил встретится так замолк, суч.онок.

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      Рейтинг: +1845

      vsespartak01 > позор судьям рпл 1 час назад

      ТАРЕЛКИ ЧАЙКИ БЛЮДЦА И ВСЯКАЯ ШВАЛЬ!А МОЖ ЭТО ЛИТЕЙНЫЙ СТАЛ АДМИНОМ САЙТА?ПРИШЕЛ С СОККЕРА И ГАДИТ!НУ НЕЛЬЗЯ ЖЕ ЗА ТАКУЮ ЕРЕСЬ ПЛЮСОВАТЬ !БОЖЕ МОЙ!ГЫ ГЫ ДА ПОЗОР!АЛАРМ ЛИТЕЙНЫЙ БОРАТ ПУДЕЛЬ!ПРОСТО СТЫДОБИЩА

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