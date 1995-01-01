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    Агент Маньяков: «Алексеем Миранчуком интересуются в Италии и Испании, Бариновым – в Германии»

    Агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитниками «Локомотива» Алексеем Миранчуком и Дмитрием Бариновым интересуются европейские клубы.

    «Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании – от двух. Менеджмент «Локомотива» плотно работает с европейскими коллегами. К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж.

    Многое зависит от Алексея и его желания. «Локо» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии и только Юрий Семин наложил вето на трансфер. Но так ли сильно зимой Алексей хотел в Европу, я не знаю. Другим российским футболистом «Локомотива», который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьезно интересуются клубы из Германии», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Александра Маньякова

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      фанат джигурды 20 минут назад

      Агентский маниакальный психоз.

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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 22 минуты назад

      Чует агент, что деньгами запахло. Локо сейчас потрясти можно.

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      Рейтинг: +2212

      Axe111 57 минут назад

      Хватить лить воду!!!! КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЕВРОПА ЛОЛ

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      Рейтинг: +6

      kovalenkoz 2 часа назад

      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------- https://urlik.ru/hotdev

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      Рейтинг: +2738

      Томик 2 часа назад

      Мешал, Сёмин, мешал. Теперь продадут всех, кого смогут. И посредников всех обеспечат.

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      Рейтинг: +515

      elessar arnor 2 часа назад

      бегите, бегите весь молодняк, амэн

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