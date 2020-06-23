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  • Агент Маньяков: «Алексеем Миранчуком интересуются в Италии и Испании, Бариновым – в Германии»

Агент Маньяков: «Алексеем Миранчуком интересуются в Италии и Испании, Бариновым – в Германии»

23 июня 2020, 17:20
7

Агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитниками «Локомотива» Алексеем Миранчуком и Дмитрием Бариновым интересуются европейские клубы.

«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании – от двух. Менеджмент «Локомотива» плотно работает с европейскими коллегами. К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж.

Многое зависит от Алексея и его желания. «Локо» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии и только Юрий Семин наложил вето на трансфер. Но так ли сильно зимой Алексей хотел в Европу, я не знаю. Другим российским футболистом «Локомотива», который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьезно интересуются клубы из Германии», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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Томик
1592923212
Мешал, Сёмин, мешал. Теперь продадут всех, кого смогут. И посредников всех обеспечат.
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kovalenkoz
1592924512
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------- https://urlik.ru/hotdev
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Axe111
1592929073
Хватить лить воду!!!! КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЕВРОПА ЛОЛ
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фанат джигурды
1592931290
Агентский маниакальный психоз.
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nemolod
1592933435
Вот когда клубы сделают официальное предложение,тогда есть смысл об этом говорить,а "интересуются" - равносильно тому как ходят люди по базару спрашивают что почем,а затем просто уходят,так ничего не купив!
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vmonomah17
1592935004
Все останутся в россии, т.к. они не поедут в середняки топ5 с существенным понижением зарплаты и отсутствием гарантий играть в старте.
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Hektor 84
1592946489
Конкретные названия клубов. А то такое любой может придумать.
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