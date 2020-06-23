Агент Маньяков: «Алексеем Миранчуком интересуются в Италии и Испании, Бариновым – в Германии»

Агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитниками «Локомотива» Алексеем Миранчуком и Дмитрием Бариновым интересуются европейские клубы.

«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании – от двух. Менеджмент «Локомотива» плотно работает с европейскими коллегами. К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж.

Многое зависит от Алексея и его желания. «Локо» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии и только Юрий Семин наложил вето на трансфер. Но так ли сильно зимой Алексей хотел в Европу, я не знаю. Другим российским футболистом «Локомотива», который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьезно интересуются клубы из Германии», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.