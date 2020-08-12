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  • Николич: «Судья не должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива». Удивлен, что ежедневно говорят об арбитрах. Они не самые важные в футболе»

Николич: «Судья не должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива». Удивлен, что ежедневно говорят об арбитрах. Они не самые важные в футболе»

12 августа 2020, 00:30
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Серб согласен с решениями судей.

«Поздравляю с победой команду и болельщиков, которые прилетели в Казань. Сегодня у нас не было нескольких важных игроков, в концовке выпустили много молодeжи. В первом тайме мы контролировали игру и забили два гола. Во втором должны были играть лучше, когда «Рубин» остался в меньшинстве.

Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе – это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом. Я посмотрел повтор – это не пенальти, а жeлтая карточка футболисту за удар ногой вратаря. Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую. Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает VAR, за что дают карточки и так далее.

«Рубин» — хорошая команда. Я вижу, что клуб организован отлично. У «Рубина» хороший тренер и интересные футболисты, красивый стадион и прекрасная атмосфера. Думаю, в этом сезоне они выступят удачно. Но у нас через три дня новый матч, поэтому эйфория будет лишней. Концентрируемся на игре с «Краснодаром», – сказал Николич.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Николич Марко
Комментарии (13)
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_Marqella_
1597192470
Смотрели этот матч большой командой(друзьями),обсуждали ,спорили,но пришли к общему выводу что пенальти скорей всего был...
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1597202895
Из Брата 2 есть цитата, которая как нельзя кстати подходит к сложившейся ситуации - "ведь были люди как люди, и вдруг в один момент все стали идиотами".
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somn
1597209090
Николич кривит душой. Пенальти был 100-процентный.
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rash1959
1597209822
Если бы это был Спартак и Максименко в воротах, то судья поставил бы не один а ДВА!!! пенальти.
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paracetamol
1597212004
Николич: «Судья не должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива, ему же заплатили!»
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Grag
1597212681
Судья не должен был ставить пенальти (Кому не должен?), так он и не поставил, хотя пенальти 100 процентный.
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alp
1597215473
щас на волне, поднятой спартаком, можно подвергать сомнению любой матч. и не важно, ошибался судья или нет...
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Томик
1597222871
Удивляет, что про судей говорят?? Они не главные? Ничего, ничего, Николич, я дождусь!
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balam
1597223497
по ходу тоже дурачок?
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