Николич: «Судья не должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива». Удивлен, что ежедневно говорят об арбитрах. Они не самые важные в футболе»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча первого тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Серб согласен с решениями судей.

«Поздравляю с победой команду и болельщиков, которые прилетели в Казань. Сегодня у нас не было нескольких важных игроков, в концовке выпустили много молодeжи. В первом тайме мы контролировали игру и забили два гола. Во втором должны были играть лучше, когда «Рубин» остался в меньшинстве.

Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе – это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом. Я посмотрел повтор – это не пенальти, а жeлтая карточка футболисту за удар ногой вратаря. Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую. Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает VAR, за что дают карточки и так далее.

«Рубин» — хорошая команда. Я вижу, что клуб организован отлично. У «Рубина» хороший тренер и интересные футболисты, красивый стадион и прекрасная атмосфера. Думаю, в этом сезоне они выступят удачно. Но у нас через три дня новый матч, поэтому эйфория будет лишней. Концентрируемся на игре с «Краснодаром», – сказал Николич.