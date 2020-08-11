Главные новости дня. Казарцев призвал россиян опомниться, «Наполи» предложит за Влашича 20 миллионов

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства.

Казарцев: «Россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром».

Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей.

La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит ЦСКА за Влашича 20 миллионов.

RMC Sport: Камано перешел в «Локомотив» за 5,5 миллиона.

Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова.

«Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо.

«РБ»: «Химки» предложили контракт Глушакову.

Избитый Широковым арбитр заявил на экс-игрока сборной России в полицию.

РПЛ. «Зенит» всухую победил вернувшийся «Ротор»; чемпион не проигрывает с сентября.