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    Главные новости дня. Казарцев призвал россиян опомниться, «Наполи» предложит за Влашича 20 миллионов

    «Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства.

    Казарцев: «Россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром».

    Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей.

    La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит ЦСКА за Влашича 20 миллионов.

    RMC Sport: Камано перешел в «Локомотив» за 5,5 миллиона.

    Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова.

    «Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо.

    «РБ»: «Химки» предложили контракт Глушакову.

    Избитый Широковым арбитр заявил на экс-игрока сборной России в полицию.

    РПЛ. «Зенит» всухую победил вернувшийся «Ротор»; чемпион не проигрывает с сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2020 22:59
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