«Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо

Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо подписал контракт с «Сочи».

«31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером», – сообщает твиттер клуба.