«Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо

Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо подписал контракт с «Сочи».
«31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером», – сообщает твиттер клуба.
- В конце июля семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов. Кроме Жоаозиньо, из московского клуба ушли Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, и Антон Соснин.
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Источник: твиттер «Сочи»