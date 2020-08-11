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    «Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо

    Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо подписал контракт с «Сочи».

    «31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером», – сообщает твиттер клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17804

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Номер взял 22-й, как у Дзюбы, и стАтью ини очень похожи.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      Boeung777 39 минут назад

      Ну теперь можно и на пляж. Хотя конечно, нужное приобретение после ухода всех арендованных.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5651

      Борат 45 минут назад

      вроде только контракт подписал с сочи, а уже так загорел !
      гыгы

      0
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