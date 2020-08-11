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«Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо

11 августа 2020, 16:12
10

Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо подписал контракт с «Сочи».

«31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером», – сообщает твиттер клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Жоаозиньо
Комментарии (10)
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Boeung777
1597152389
Ну теперь можно и на пляж. Хотя конечно, нужное приобретение после ухода всех арендованных.
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DOCTOR PENALTY
1597154512
Номер взял 22-й, как у Дзюбы, и стАтью ини очень похожи.)
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acor94
1597156331
Неплохо смотрелся в Краснодаре, в прошлом десятилетии...
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Ганнибал Лектор
1597166290
я думаю, все 7 трудоустроятся в РПЛ в итоге
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кран
1597171598
норм)
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inzek
1597176065
подпортил свою историю...сначала мусора, теперь вbIсер газпр0ма...жаль
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paracetamol
1597181148
Неплохое приобретение. Можно было бы еще и Соснина прицепить.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1597291138
В Динамо(Ленинград) из Динамо(Москва).
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