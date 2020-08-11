«Сочи» объявил о подписании Жоаозиньо

Номер взял 22-й, как у Дзюбы, и стАтью ини очень похожи.)
Бывший полузащитник «Динамо» Жоаозиньо подписал контракт с «Сочи».
«31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером», – сообщает твиттер клуба.
- В конце июля семь футболистов покинули «Динамо» в связи с истечением срока контрактов. Кроме Жоаозиньо, из московского клуба ушли Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильмарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, и Антон Соснин.
31-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо стал игроком сочинцев. Игрок будет выступать за команду под 22-м номером.#СилаДуха #КарнавалВСочи pic.twitter.com/sM27rjAU49— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 11, 2020