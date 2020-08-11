Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился перед Никитой Данченковым, которого бывший футболист ударил в лицо, а затем лежачего добил ногой.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков.