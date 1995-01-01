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    Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился перед Никитой Данченковым, которого бывший футболист ударил в лицо, а затем лежачего добил ногой.

    «По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

    Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

    Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Романа Широкова

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии18
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      Рейтинг: +5603

      Борат 31 минуту назад

      не удивлюсь, если его этому в пищевике научили !
      там много таких отморозков !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > Борат 16 минут назад

      скромный финансисс нарисавался, праильно все написал, как всегда, он видео пасмотрел празднавание чемпиенства нашего бамжевика, растроился и сарвался, не смог переварить, подумал харашо что свалил, а то научили бы другому гыгы

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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат 37 минут назад

      корни, от них никуда, слава бамжевику

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      Рейтинг: +3392

      polt 37 минут назад

      Охренеть, он случайно не под допингом был, нервишки не к черту. Сколько откупных подкинет, чтобы не пойти по стопам Кокорина с Мамаевым?

      0
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      Рейтинг: +1454

      petrucho-spb 39 минут назад

      Роман, ну ты же взрослый человек! Ну в принципе херня, он же не чиновник за него никто не впишется и по стану *****те, только поляну накроешь.

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      Рейтинг: +13240

      slavutiq70 > petrucho-spb 19 минут назад

      Да причём тут чиновник или нет,,,если пострадавший не возьмёт бабла,,,,то тахе может сесть на чуток,,,,,,но скорей всего просто договорятся,,,,

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      Рейтинг: +8450

      KOLBIS 45 минут назад

      На ошибках других наших драчунов,решил не учиться...Хорошо что хоть не скамейкой запасных ударил)))...

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      Рейтинг: +5695

      alp 46 минут назад

      вот *****! извиняется, но, причину таки всеже раскрывает "неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка"... хорошо бы, у судьи среднюю тяжесть зафиксируют.. тогда широков начнет петь другую пестню

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      Рейтинг: +967

      Argon 50 минут назад

      закроют?

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      Рейтинг: +335

      Enter2006 > Argon 26 минут назад

      врядли закроют. мамай с коко на чинуша наехали, а тут простой парень. у нас же "самый гуманный суд в мире", отмажется

      0
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      Рейтинг: +6462

      alarm 51 минуту назад

      стыдно за спартак)

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      Рейтинг: +10

      drakul > alarm 47 минут назад

      он никогда Спартаком не был

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      Рейтинг: +5695

      alp > drakul 43 минуты назад

      здрааасте приехали....

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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > alarm 40 минут назад

      приятно за бамжевик, наш челаек, питерская школа гыгы

      -1
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      Рейтинг: +67

      JuicyG 54 минуты назад

      На кол его)

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      Рейтинг: +120

      isakkobelini 1 час назад

      вот Чудило

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