Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился перед Никитой Данченковым, которого бывший футболист ударил в лицо, а затем лежачего добил ногой.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.
Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.
Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков.
- Широков избил судью за показанную красную карточку.
- Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
- Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.
Источник: Инстаграм Романа Широкова