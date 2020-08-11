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Широков извинился за избиение арбитра в матче любителей

11 августа 2020, 09:33
51

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился перед Никитой Данченковым, которого бывший футболист ударил в лицо, а затем лежачего добил ногой.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
  • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

Источник: Инстаграм Романа Широкова
Широков Роман
Комментарии (51)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Enter2006
1597128060
Не, так не пойдет, пора присесть.Ты не просто ударил, ты лежачего добивал, даже в дворовых командах тебя бы за это опустили.
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petrucho-spb
1597129317
Роман, ну ты же взрослый человек! Ну в принципе херня, он же не чиновник за него никто не впишется и по стану *****те, только поляну накроешь.
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Продюсер Азамат
1597129454
корни, от них никуда, слава бамжевику
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Продюсер Азамат
1597132027
минусуют меня калеги из маево клупа бамжевика, странно, я только голую правду (азмун и дзю потвердяд)
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gari69
1597134857
Лига любительская а п.и.з.д.и.л профессионально...
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diadushka
1597136264
на месте этого судьи должен был быть казарцев или еськов
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Spartak Piter
1597137406
Такие кончи должны сидеть!!!
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Dr.Metal
1597139237
Вот вчера я об этом и написал ) мол извинится завтра и все замнут как обычно.
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САДЫЧОК
1597141009
Этот тип , даже извиняется высокомерно ! Негодяй должен пройти все круги максимального наказания !
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Nesterenko
1597143382
Моральный урод! Сильно зазвездился этот антиколхозник. Пару сезонов играл хорошо, а потом начались понты.Но при этом вся страна целовала его в одно место, только Бубнов правду матку про него говорил.
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