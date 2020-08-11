La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит ЦСКА за Влашича 20 миллионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Наполи».
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли начал переговоры с агентом хорвата.
Итальянский клуб предложит ЦСКА 20 миллионов евро и бонусы.
Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо настаивает на усилении позиции атакующего полузащитника.
- Влашич пропустил матч первого тура РПЛ с «Химками» из-за мышечной травмы.
- Никола принял участие в 38 матчах ЦСКА в сезоне-2019/20 и с 13 голами стал лучшим бомбардиром команды.
Источник: La Gazzetta dello Sport