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    La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит ЦСКА за Влашича 20 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Наполи».

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли начал переговоры с агентом хорвата.

    Итальянский клуб предложит ЦСКА 20 миллионов евро и бонусы.

    Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо настаивает на усилении позиции атакующего полузащитника.

    • Влашич пропустил матч первого тура РПЛ с «Химками» из-за мышечной травмы.
    • Никола принял участие в 38 матчах ЦСКА в сезоне-2019/20 и с 13 голами стал лучшим бомбардиром команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6257

      Сильвербой 12 минут назад

      За уголек из Лилля 70, а за Влашича 20??? Надеюсь ЦСКА не совершит ошибку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8140

      BRO_football 46 минут назад

      Мало. За Влашича с Наполи можно все 30 млн евро сотрясти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7316

      paracetamol 58 минут назад

      Продадут, обязательно продадут, даже если в ФНЛ дорога откроется.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      Йост > paracetamol 21 минуту назад

      На зло врагам, то есть Зениту, точно продадут..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1731

      Чермындыр 59 минут назад

      Пусть этот скряга Де Лаурентис 40 готовит. А то как ломить за своих бездарей по 100 лямов, так он первый

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1794

      Питерский князь 1 час назад

      ЦСКА пока!
      =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1361

      STAFOR13 1 час назад

      20 и Эльмас, по другому за 40 не меньше, селекция у клуба не глупая)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      elessar arnor 1 час назад

      ля, отдаем за него 16, продаём за 20, 30 минимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1525

      ALEX ML 1 час назад

      Какой недоумок это выдумывает?

      2
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      Рейтинг: +71

      JuicyG 1 час назад

      Это мало.Лямов 40-50 он точно стоит

      2
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      Рейтинг: +47

      Dr.Metal > JuicyG 1 час назад

      Думаю меньше 30 Гинер и рассматривать не будет. Купить за 16, чтобы через сезон за 20 продать... Ну это не навар

      4
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      Рейтинг: +47

      Dr.Metal 1 час назад

      Да хоть бы это все было неправдой. Кто играть то будет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Руслан ДСЛЦЗ > Dr.Metal 1 час назад

      Дзага на костылях))

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