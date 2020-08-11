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  • Радимов – о Широкове: «Ситуация не раздута. Человек поступил неправильно и плохо»

Радимов – о Широкове: «Ситуация не раздута. Человек поступил неправильно и плохо»

11 августа 2020, 18:53
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов инцидент с бывшим игроком сборной России Романом Широковым, который избил арбитра.

«Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ». Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон. Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо», — сказал Радимов.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Продюсер Азамат
1597162291
ты с ума сошел штоли, не ну я в шоке, бамжевик бамжевика асудил, не ну где братсво (Боратство))) гыгы), даже если седня Ротор одолеем, не обрадуюсь раздевалочному веселью
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порт
1597164371
Отсидит.Затем адвокат подаст прошение на пересмотр дела, и вот она компенсация.
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GoLenaStop
1597166026
Хулиганство в общественном месте, с нанесением телесных повреждений... - гляжу, ещё один нарисовался игрочок для создания команды "перевоспитавшихся" хамов-сидельцев! ХА! Позор!..
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polt
1597168158
Судью в больничку, Широкова в кутузку... А чем матч закончился?
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Semargl18
1597171381
Написал он... а подойти извинится яйчишки дрожат? Неправильно? Неправильно это говно писать через а, а Широкова сажать надо.
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Иван Петров 1986
1597171790
Вот и вылезло наружу все гнилое нутро ромы широкого.
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кран
1597171803
Багамы, Багамы мама, Пора б уже на нары Широкову Роману)
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Drapik
1597173120
Сказал так, чтоб и рыбку съесть, и на хер сесть.
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