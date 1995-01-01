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    Радимов – о Широкове: «Ситуация не раздута. Человек поступил неправильно и плохо»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов инцидент с бывшим игроком сборной России Романом Широковым, который избил арбитра.

    «Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ». Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон. Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо», — сказал Радимов.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4430

      порт 35 секунд назад

      Отсидит.Затем адвокат подаст прошение на пересмотр дела, и вот она компенсация.

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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат 35 минут назад

      ты с ума сошел штоли, не ну я в шоке, бамжевик бамжевика асудил, не ну где братсво (Боратство))) гыгы), даже если седня Ротор одолеем, не обрадуюсь раздевалочному веселью

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