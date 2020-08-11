Радимов – о Широкове: «Ситуация не раздута. Человек поступил неправильно и плохо»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов инцидент с бывшим игроком сборной России Романом Широковым, который избил арбитра.

«Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ». Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон. Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо», — сказал Радимов.