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  • Главные новости дня. Широков избил судью в матче любителей, Санчо остается в «Боруссии»

Главные новости дня. Широков избил судью в матче любителей, Санчо остается в «Боруссии»

10 августа 2020, 23:13
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
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Enter2006
1597123660
Широков должен понести справедливое наказание! Нельзя так бычить...
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MrConstantine
1597124678
Коко и Мамаев дайте совет пацану как там себя вести....
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slavа0508
1597125147
Широков конечно не прав,,,,,но судьи уже походу достали всех и вся,,,,,
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