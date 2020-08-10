Федун: «Аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно. Нужно приглашать иностранцев на VAR»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой по совершенствованию системы VAR в РПЛ. По мнению функционера, для этого нужны иностранные специалисты.

«Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун ТАСС.

«Аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2) невозможно», – также сообщил Федун.

Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.

Арбитра Василия Казарцева , работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.

, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства. Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата