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    Федун: «Аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно. Нужно приглашать иностранцев на VAR»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой по совершенствованию системы VAR в РПЛ. По мнению функционера, для этого нужны иностранные специалисты.

    «Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун ТАСС.

    «Аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2) невозможно», – также сообщил Федун.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии41
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      Рейтинг: +4580

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Федун их даже приглашать не надо ! Они могут у себя дома сидеть и подсказывать этим продажным судьям ! Я , уже больше года говорю-что нужны иностранные видеоассистенты !

      0
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter 32 минуты назад

      Самое интересное что тупые газовые выпердыши бомжа думают, что снятие Спартака это хорошо)))) У одноизвилинных даже нет мысли, что первым делом пострадает СБГТ))))))))

      3
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      Рейтинг: +3440

      KPCCSPB 32 минуты назад

      Да звали однажды иностранца, когда ещё Карвальо за коней бегал.. Так этот чудик, ещё в первом тайме должен был удалять того же Карвальо, за подкат сзади и срыв атаки, при том, что была у него желтая на тот момент, но тот просто штрафной дал.. С тех пор, их больше не звали.

      3
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter 34 минуты назад

      Бесит. Ты пашешь на тренировках, получаешь травмы, готовишься к игре, а выходит вот такой как Казанцев и все твои старания убивает одним свистком.

      0
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      Рейтинг: +3440

      KPCCSPB > Spartak Piter 31 минуту назад

      За такие деньги в зп, не очень им интересен процесс происходящего. Главное, что не они типа плохо сыграли, это судья виноват..

      2
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > KPCCSPB 23 минуты назад

      Не соглашусь. Деньги хороший мотиватор, но дополнительный. не все становятся прожженными материалистами. Много игроков влюбленных в футбол. И когда играешь и переживаешь, а тебя какой то баклан топит, то это моральный удар.

      2
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      Рейтинг: +3440

      KPCCSPB > Spartak Piter 17 минут назад

      Ну, ты прям пример Аршавина описал.. Он играл и был лучшим, но его утопили, за пару слов, даже не действий, а слов... А остальным, да они то знают, сменят клуб и всё.. Не вижу я сейчас игроков в РПЛ с русским паспортом, которые любят футбол... Про легов молчу, они работать приезжают тупо.

      1
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      Рейтинг: +6222

      Сильвербой 34 минуты назад

      Нужно не иностранцев приглашать, а наших привлекать к ответственности! Возместили бы ущерб клубу от недобора очков, сразу бы научились ВАР смотреть и правильные решения принимать! А так, что хозяин скажет из РФС, то и делают, крыша разрулит все!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +5651

      alp > Сильвербой 27 минут назад

      а как быть, если спартаку судья подсуживает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2091

      neveldomha 35 минут назад

      И вместо спартака, пригласите ну хотя бы какого нибудь аутсайдера из чемпионата Германии, ну скажем Вердер. В любом случае будет поинтереснее. При этом сам спартак в это время, может находиться, где угодно. Хоть в Африке.

      3
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      Рейтинг: +1729

      Питерский князь 43 минуты назад

      Лукойловское позорище, отвечай за базар и снимайся с чемпионата!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Питерский князь 37 минут назад

      Ай молоца - праплюсую гея - князя+

      1
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      ...
      Рейтинг: +1729

      Питерский князь > Продюсер Азамат 35 минут назад

      У тебя +10.
      Минусовать не можешь!
      =))))

      2
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      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Питерский князь 32 минуты назад

      отвечаю за базар - не пытался минусовать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +541

      Кирпичный 46 минут назад

      Заговор против спартака, мне интересен только один вопрос , если бы снялись
      что бы делали дальше?

      2
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      Рейтинг: +5651

      alp > Кирпичный 26 минут назад

      а дальше - расформирование ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6337

      alarm 49 минут назад

      опять фердун хочет привезти на частном самолёте мехуту гонсалеса, который нарисовал в концовке пенальти в ворота зенита и спас хрякам очко!

      7
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      ...
      Рейтинг: +1729

      Питерский князь > alarm 38 минут назад

      Очко им спасти невозможно, после Спаллети (5:0).
      Теперь там труха!
      =)))

      6
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      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Питерский князь 25 минут назад

      та история давняя, новая - очко азмуна

      0
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > Питерский князь 23 минуты назад

      Труха у тебя))))

      0
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      Рейтинг: +1729

      Питерский князь > Продюсер Азамат 14 минут назад

      А 5:2, тоже устарела?
      Труханутые!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Питерский князь 10 минут назад

      да было, но если я не ошибаюсь, после этого было 3-1 и победа в чемпе, не нам судить кто труханутые =))), князи геевские пусть судят

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      ...
      Рейтинг: +1729

      Питерский князь > Продюсер Азамат 9 минут назад

      А кубок УЕФА и Супер Кубок был???
      Нет?
      =)))))
      Гуно, паразиты РПЛ!!!
      =)))

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      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Питерский князь 6 минут назад

      вот здесь ничего не плохого не напишу, тот сезон был хорошо и это был уровень!
      сейчас все шлачно-геевское, даже празднование чимпиенстваа

      0
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      Рейтинг: +2091

      Snek 49 минут назад

      Да не только на ВАР, но и на поле надо набирать иностранцев, пусть наши выигрывают в здоровой конкуренции давно пора вернуться к этой практике.

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      Рейтинг: +40781

      portero > Snek 43 минуты назад

      Они дороже, ВАР пусть смотрит голы, пенки , думаю уже хватит. Главное это дешевле..

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