Федун: «Аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно. Нужно приглашать иностранцев на VAR»

Федун их даже приглашать не надо ! Они могут у себя дома сидеть и подсказывать этим продажным судьям ! Я , уже больше года говорю-что нужны иностранные видеоассистенты !
Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой по совершенствованию системы VAR в РПЛ. По мнению функционера, для этого нужны иностранные специалисты.
«Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун ТАСС.
«Аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2) невозможно», – также сообщил Федун.
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