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  • Федун: «Аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно. Нужно приглашать иностранцев на VAR»

Федун: «Аннулировать результат матча с «Сочи» невозможно. Нужно приглашать иностранцев на VAR»

10 августа 2020, 14:46
52

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой по совершенствованию системы VAR в РПЛ. По мнению функционера, для этого нужны иностранные специалисты.

«Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», – сказал Федун ТАСС.

«Аннулировать результат матча с «Сочи» (2:2) невозможно», – также сообщил Федун.

  • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (52)
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Spartak Piter
1597061719
Тут даже не . Договорняк когда договариваются. А сейчас в нашем футболе шайка отдает приказы судьям. Что у власти творят бардак, что в футболе. И там и так один и те же люди. Мне стыдно за своих земляков, которые ради побед зянита предали все принципы. Было с пивом не поймет или не захочет. Лишь бы их команда приносила кубки. А то что они наполнены говном их не смущает
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Кирпичный
1597063363
Заговор против спартака, мне интересен только один вопрос , если бы снялись что бы делали дальше?
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neveldomha
1597064032
И вместо спартака, пригласите ну хотя бы какого нибудь аутсайдера из чемпионата Германии, ну скажем Вердер. В любом случае будет поинтереснее. При этом сам спартак в это время, может находиться, где угодно. Хоть в Африке.
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Spartak Piter
1597064104
Бесит. Ты пашешь на тренировках, получаешь травмы, готовишься к игре, а выходит вот такой как Казанцев и все твои старания убивает одним свистком.
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Spartak Piter
1597064201
Самое интересное что тупые газовые выпердыши бомжа думают, что снятие Спартака это хорошо)))) У одноизвилинных даже нет мысли, что первым делом пострадает СБГТ))))))))
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САДЫЧОК
1597066018
Федун их даже приглашать не надо ! Они могут у себя дома сидеть и подсказывать этим продажным судьям ! Я , уже больше года говорю-что нужны иностранные видеоассистенты !
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алдан2014
1597066927
Господин Федун,предлагаю вам нанять армию частных детективов,и вывести этих жуликов на чистую воду.Ведь всем понятно ,что это не просто ошибки,значит есть финансовая составляющая.А вот деньги всегда оставляют следы.Я думаю,что вам не составит труда провести частное расследование.Иначе вариантов не вижу,так и будут издеваться над клубом,над болельщиками,над спортом
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3a zenit
1597067310
снимай клуб с чемпа или балабол!
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Kollljan
1597072527
Вся эта двухдневная неумолкаемая вонь говорит о том, что Спартак без поддержки судей играть не может. Т.е. судьи должны свистеть в пользу Спартака. Если свистят в пользу команды-соперника, то тогда всё: истерика, плачь, угрозы, проклятья и т.д. С нетерпением жду второй тур. Как там будет играть Спартачок.
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Ловкий Бубен
1597085499
Бесполезно, пищевик будет орать что иностранцы куплены, в Спартакe всё равно никогда не поймут что нужно играть лучше а не жаловаться на судей и что правила должны соблюдать все и Спартак тоже
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