Левандовски – лучший игрок недели в ЛЧ

Определен лучший футболист минувшей недели в Лиге чемпионов.

Этого звания удостоился нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Поляк в борьбе за награду опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

В ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Челси» Левандовски забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Unstoppable right now. Lewandowski takes the prize for Player of the Week #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/SPHE53gGFe