Опорный полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме – кандидат на усиление опорной зоны «Спартака». Предварительные переговоры по бразильцу уже идут, утверждает Metaratings.
Контракт Гильерме с греками истекает в следующем году. Футболист на рынке оценивается в 4,5 миллиона евро.
- Бразилец выступает в Греции с 2018 года, когда перешел из испанского «Депортиво».
- В сезоне-2019/20 Гильерме принял участие в 46 матчах, забил семь голов, сделал две результативные передачи.
- Гильерме с «Олимпиакосом» брал чемпионат Греции.
Источник: Metaratings