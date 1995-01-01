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    Опорный полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме является кандидатом на усиление опорной зоны «Спартака». Предварительные переговоры по бразильцу уже идут, утверждает Metaratings.

    Контракт Гильерме с греками истекает в следующем году. Футболист на рынке оценивается в 4,5 миллиона евро.

    • Бразилец выступает в Греции с 2018 года, когда перешел из испанского «Депортиво».
    • В сезоне-2019/20 Гильерме принял участие в 46 матчах, забил семь голов, сделал две результативные передачи.
    • Гильерме с «Олимпиакосом» брал чемпионат Греции.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: +60

      JuicyG 19 минут назад

      Для опорника стата ниче так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5535

      Борат 22 минуты назад

      твоё лицо, когда из чемпиона греции тебя позвали в какой-то пищевик:

      https://bombardir.ru/player/31454

      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > Борат 20 минут назад

      Вытащи член изо рта))) ничего не понятнО)

      2
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      Рейтинг: +12

      Продюсер Азамат > Борат 16 минут назад

      нраится, ты весь вагинай с лица сбривал?

      1
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      Рейтинг: +94

      позор судьям рпл > Борат 9 минут назад

      твое лицо когда ты окрыл раздевалку а там азмун на коленях перед дзюбой стоит

      0
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      ...
      Рейтинг: +1312

      seth343 > Борат 9 минут назад

      Эй с капустой на носу прекращай тут бред нести, давай полезай в бак...

      0
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      Рейтинг: +6337

      alarm 29 минут назад

      пока едет - свиноферму уже расформируют)

      1
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      ...
      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > alarm 28 минут назад

      Скорее всего СБГТ расформируют))) Люди не такие тупые, что бы жрать говно много лет))) Власть смениться в РФ и забудут все про зянитку)))

      4
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      Рейтинг: +6337

      alarm > Spartak Piter 26 минут назад

      СБГТ: Спартачи — Борисы, Геи, Трансвеститы? ок, ок, я запомню))

      1
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > alarm 22 минуты назад

      Не переведешь стрелки)) СБГТ это зянитовская ячейка ЛГБТ в футболе))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      "supermax" > Spartak Piter 11 минут назад

      они только и умеют стрелками раскидываться))

      2
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      Рейтинг: +94

      позор судьям рпл > alarm 8 минут назад

      азмун дзюба борат аларм сколько же вас питушков развелось

      1
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      Рейтинг: +94

      позор судьям рпл > alarm 6 минут назад

      ты букварь то к 1 сентябрю купила наташа себе хахаххахахахх пугало питерское мне аж даже жалко тебя уцененого по жизни .над тобой бог смотрю горошо поглумился раз такое родилось существо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16207

      bset 36 минут назад

      Журналюхи, теряете закалку. Надо было написать "Гильерме может перейти в Спартак". Вы же любите кликбейтные заголовки.

      3
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > bset 29 минут назад

      )))))))))))))))))) Точно точно))))) Может хватка пропала или совесть проснулась))

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