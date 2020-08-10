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  • Опорный полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может перейти в «Спартак»

Опорный полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может перейти в «Спартак»

10 августа 2020, 15:47
23

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильермекандидат на усиление опорной зоны «Спартака». Предварительные переговоры по бразильцу уже идут, утверждает Metaratings.

Контракт Гильерме с греками истекает в следующем году. Футболист на рынке оценивается в 4,5 миллиона евро.

  • Бразилец выступает в Греции с 2018 года, когда перешел из испанского «Депортиво».
  • В сезоне-2019/20 Гильерме принял участие в 46 матчах, забил семь голов, сделал две результативные передачи.
  • Гильерме с «Олимпиакосом» брал чемпионат Греции.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак Олимпиакос Гильерме
Комментарии (23)
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JuicyG
1597065048
Для опорника стата ниче так
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ArReal
1597068210
Не понимаю что в голове у Спартаковских тренеров и скаутов! в команде три нападающих Соболев Понсе и Ларсон - они Кокорина берут! № опорника Тиль Зобнин и Крал + своих воспитанников пара - они на эту позицию собрались ещё кого то покупать из Греции)) дебилы что ли?
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алдан2014
1597069376
Двух Гильерме наша лига не вытянет
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derrik2000
1597072810
По сравнению с Туре из Нанта, инфа о возможном приобретении была ранее, этот Гильерме лучше играет головой, частенько бывая на острие атаки команды при пробитии штрафных/угловых, но Туре более цепкий и пластичный. Ни Гильерме, ни Туре не обладают таким ШИКАРНЫМ дальним ударом, который был у Фернандо. Во всём остальном, как я вижу, их игровые характеристики схожи. По мне так лучше брать Туре, чем Гильерме: всё таки французский чемпионат более сильный, чем греческий.
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