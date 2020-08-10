Опорный полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме – кандидат на усиление опорной зоны «Спартака». Предварительные переговоры по бразильцу уже идут, утверждает Metaratings.

Контракт Гильерме с греками истекает в следующем году. Футболист на рынке оценивается в 4,5 миллиона евро.