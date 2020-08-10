«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. Он отказался от контракта со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц

К правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову есть интерес со стороны других московских клубов. Его контракт истекает следующим летом.

«Спартак» активно ищет правого защитника. Вопрос с Рассказовым будет решен сразу же, как «Спартак» найдет такого игрока. Рассказов будет продан либо в «Динамо», либо в «Локомотив». Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.