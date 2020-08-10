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  • «Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. Он отказался от контракта со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц

«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. Он отказался от контракта со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц

10 августа 2020, 15:20
27

К правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову есть интерес со стороны других московских клубов. Его контракт истекает следующим летом.

«Спартак» активно ищет правого защитника. Вопрос с Рассказовым будет решен сразу же, как «Спартак» найдет такого игрока. Рассказов будет продан либо в «Динамо», либо в «Локомотив». Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

  • Рассказов не стал подписывать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
  • В «Динамо» Рассказов мог перейти еще до «Спартака».
  • С молодежкой «Спартака» он взял чемпионат России в 2017 году.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Локомотив Рассказов Николай
Комментарии (27)
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docndoc
1597062588
Не сильно ли он себя переоценил?
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seth343
1597062661
Мне так то тоже мало 3 ляма в месяц))))))))))))))))
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"supermax"
1597063665
эти паспортисты ох*ели...а я еще удивлялся почему рассказов не играет
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Spartak Piter
1597065033
Ребята перейдет или нет не понятно, главное вы всегда помните, что позор СБГТ (филиалу ЛГБТ в футтболе)
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paracetamol
1597067851
Со свинарника скоро все побегут. Команда вполне может быть расформирована, если Федун откажется платить!
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Челнинец
1597070300
сначала уровень показал бы а потом выпендривался, ни в атаке ни в защите стабильности нету)
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АртурZaСМ
1597072939
Рассказову нужно трезво оценить свои способности и требовать адекватную ЗП. 3 ляма рублей в месяц для игрока, который 2-3 раза за матч стабильно привозит это много.
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ivany4
1597073548
Ну не хочет парень оставаться в Спартаке. Отпустить и забыть, как страшный сон. Тем более потеря не велика. А замену, тем более его уровня, найти не сложно. Сложнее более грамотного подыскать.
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SPACE TRUCKIN
1597128441
если денег мало- тогда он мажор обыкновенный...если нет развития как игрока - тогда пусть уходит конечно...
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vsespartak01
1597130386
рассказов!а ты случаем не обнаглел ли?за что такие деньги вам платить?ни игры не результатов от вас!постыдился бы салабон вякать!!да вам и лимона жалко за такое!играть научись ,потом проси!
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