«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. Он отказался от контракта со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц

К правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову есть интерес со стороны других московских клубов. Его контракт истекает следующим летом.
«Спартак» активно ищет правого защитника. Вопрос с Рассказовым будет решен сразу же, как «Спартак» найдет такого игрока. Рассказов будет продан либо в «Динамо», либо в «Локомотив». Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.
- Рассказов не стал подписывать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
- В «Динамо» Рассказов мог перейти еще до «Спартака».
- С молодежкой «Спартака» он взял чемпионат России в 2017 году.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»