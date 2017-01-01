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    «Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. Он отказался от контракта со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц

    К правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову есть интерес со стороны других московских клубов. Его контракт истекает следующим летом.

    «Спартак» активно ищет правого защитника. Вопрос с Рассказовым будет решен сразу же, как «Спартак» найдет такого игрока. Рассказов будет продан либо в «Динамо», либо в «Локомотив». Сумма трансфера может составить 2 миллиона евро», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

    • Рассказов не стал подписывать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
    • В «Динамо» Рассказов мог перейти еще до «Спартака».
    • С молодежкой «Спартака» он взял чемпионат России в 2017 году.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии10
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      Рейтинг: +23666

      oyabun 2 минуты назад

      Если информация верна, то это очень печально, ибо пока ему на фланге альтернативы нет. Но раз парень так себе задирает цену, деваться некуда, придется продавать.

      0
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      Рейтинг: +12217

      vladimir-7 14 минут назад

      Сравнил свою ЗП с ЗП других игроков в команде и решил, чего пыжиться
      за 3 млн. руб., пойду лучше в Динамо или Локомотив и будет хорошая ЗП. На следующий год вообще задаром перейдет, как свободный агент.

      0
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter 18 минут назад

      Ребята перейдет или нет не понятно, главное вы всегда помните, что позор СБГТ (филиалу ЛГБТ в футтболе)

      0
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      Рейтинг: +5535

      Борат 24 минуты назад

      не хочет быть дешёвой свиньёй ! гыгы

      0
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      Рейтинг: +6337

      alarm 27 минут назад

      один из немногих хряков, который стоит уважать за отказ быть свиньёй) молодец, спас карьеру)

      1
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      Рейтинг: +3559

      "supermax" 40 минут назад

      эти паспортисты ох*ели...а я еще удивлялся почему рассказов не играет

      2
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter > "supermax" 17 минут назад

      Слушай возможно все не так. Там может быть агент лютует и парень сказать ничего не может, а может и вовсе утка.

      1
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      Рейтинг: +3559

      "supermax" > Spartak Piter 14 минут назад

      ну посмотрим...лучше бы ты оказался прав....иначе рассказов здорово потеряет в моих глазах

      0
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      Рейтинг: +1312

      seth343 57 минут назад

      Мне так то тоже мало 3 ляма в месяц))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +1531

      docndoc 58 минут назад

      Не сильно ли он себя переоценил?

      2
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