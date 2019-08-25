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    Мама Рассказова: «Почему Николай оказался в «Спартаке»? Академия проявила скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного»

    Мама защитника «Спартака» Николая Рассказова Татьяна рассказала, почему игрок в 2010 году из системы «Арсенала» перешел в московскую академию. Футболист мог оказаться в «Динамо».

    «Академия «Спартака» проявила большую прыткость и скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного. Коля очень загорелся. Мы все видели, что ему надо отсюда уходить.

    Я видела, что с его способностями нельзя оставлять здесь – надо помочь выйти туда. Попробовать обязательно надо», – рассказала мама игрока.

    • В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
    • Впервые в стартовом составе первой команды защитник вышел в прошлом августе.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    25.08.2019 14:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +115

      Patriot58 3 часа назад

      уж не знают как кого-то из команды торгашей розваьб - то маму, сестру, то глушака, то коробку передач - это Бомбардир!!!

      4
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      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший > Patriot58 3 часа назад

      ну надо же какие-то новости пускать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8542

      vka1970 10 часов назад

      Ведь могут же когда хотят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3678

      vladik12 > vka1970 10 часов назад

      А что, особо большой талант?) По-моему, Коля еще зауряден.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8542

      vka1970 > vladik12 5 часов назад

      Молодой ещё и потому и зауряден.
      Но потенциал у парня есть.Особенно если свои косяки исправлять научится.

      0
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      М-да,узнали правду,наконец! А Колька везде говорит,что мечтал с детства играть рядом с Промесом...

      0
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      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      В нынешнем Спартаке скорее всё наоборот. В настоящее время общаюсь с одним очень талантливым 18-летним пацаном. Его зовут к себе Тула, Сочи, ЦСКА. Но он мечтает играть в Спартаке. А там родители столкнулись с проблемой: входной билет 1 млн. Денег таких на взятку нет. Правда, появилась надежда, прошёл слух, что Цорн разогнал всю селекционную службу. Парень сделает ещё одну попытку попасть к красно-белым. Ну а Коле Рассказову повезло, рад за него.

      1
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Да,Цорн как никто в этом заинтересован! Колесит по всей Европе и собирает кого можно.

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