Мама Рассказова: «Почему Николай оказался в «Спартаке»? Академия проявила скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного»

уж не знают как кого-то из команды торгашей розваьб - то маму, сестру, то глушака, то коробку передач - это Бомбардир!!!
Мама защитника «Спартака» Николая Рассказова Татьяна рассказала, почему игрок в 2010 году из системы «Арсенала» перешел в московскую академию. Футболист мог оказаться в «Динамо».
«Академия «Спартака» проявила большую прыткость и скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного. Коля очень загорелся. Мы все видели, что ему надо отсюда уходить.
Я видела, что с его способностями нельзя оставлять здесь – надо помочь выйти туда. Попробовать обязательно надо», – рассказала мама игрока.
- В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
- Впервые в стартовом составе первой команды защитник вышел в прошлом августе.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.