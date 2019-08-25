Мама Рассказова: «Почему Николай оказался в «Спартаке»? Академия проявила скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного»

Мама защитника «Спартака» Николая Рассказова Татьяна рассказала, почему игрок в 2010 году из системы «Арсенала» перешел в московскую академию. Футболист мог оказаться в «Динамо».

«Академия «Спартака» проявила большую прыткость и скорость. В «Динамо» не ответили ничего однозначного. Коля очень загорелся. Мы все видели, что ему надо отсюда уходить.

Я видела, что с его способностями нельзя оставлять здесь – надо помочь выйти туда. Попробовать обязательно надо», – рассказала мама игрока.