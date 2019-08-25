Рассказов – о дебюте в основе «Спартака»: «Я просто офигел, когда увидел эти трибуны, поддержку болельщиков»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об ощущениях, испытанных во время дебюта в составе москвичей. Впервые игрок появился в стартовом составе в прошлом августе в матче против «Анжи».

«Конечно, помню эмоции. Они не забываются. Когда ты на протяжении восьми лет идешь к этой цели и выходишь в стартовом составе. Я офигел. Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что достиг цели. Тут же начал думать о последующих, чтобы закрепиться в команде», – сказал игрок.