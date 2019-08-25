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    Рассказов – о дебюте в основе «Спартака»: «Я просто офигел, когда увидел эти трибуны, поддержку болельщиков»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об ощущениях, испытанных во время дебюта в составе москвичей. Впервые игрок появился в стартовом составе в прошлом августе в матче против «Анжи».

    «Конечно, помню эмоции. Они не забываются. Когда ты на протяжении восьми лет идешь к этой цели и выходишь в стартовом составе. Я офигел. Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что достиг цели. Тут же начал думать о последующих, чтобы закрепиться в команде», – сказал игрок.

    • Уроженец Ефремова находится в системе «Спартака» с 2010 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Рассказов провел три матча.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    25.08.2019 13:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8333

      Диктор 9 часов назад

      Старайся показывай все что можешь и закрепишься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      Офигел так,что до сих пор в себя не придёт! Расслабься...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1558

      Д Альбертини 11 часов назад

      Калек чёт сдал в последнее время.. Надо бы скорее возвращать ту, былую форму, и игру, что была в прошлом году.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      gonago 12 часов назад

      Вот если бы не ОФИГЕЛ,а ПРИфигел, то играл бы лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19520

      oyabun 12 часов назад

      По прошлому сезону казалось, что Рассказову вообще нет альтернативы на его позиции. Но в этом сезоне парень видимо решил отдохнуть? Очень печально когда молодые после 1-го же успешного года, затем резко снижают к себе требования.

      1
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      Рейтинг: +162

      СвинкаСправедливости > oyabun 12 часов назад

      После перелома не задалось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Ты в Спартаке! Фигеть разрешено только первые 15 минут и больше об этом никому ничего не рассказывать, товарищ Рассказов!

      -1
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      Рейтинг: +5942

      derrik2000 12 часов назад

      "Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел трибуны, поддержку болельщиков. "

      Похоже, что так офигевшим и остался раз снизил к себе требования!

      1
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      Рейтинг: +162

      СвинкаСправедливости 12 часов назад

      Представь, какого игрокам ЦСКА, когда те впервые видят десять тысяч фанатов на дерби с Динамо?

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