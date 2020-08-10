Тедеско: «У Кокорина небольшой дискомфорт, Урунову нужно после коронавируса индивидуально тренироваться»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие новичков команды Александра Кокорина и Остона Урунова в заявке на матч первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Мы поговорили с Сашей утром, у него небольшой дискомфорт, вчера он не тренировался.

До последнего сохранялась вероятность, что он сыграет, но он сказал, что не сможет играть. Он знает свой организм, мы принимаем и уважаем его мнение.

Урунов переболел коронавирусом, ему нужно индивидуально тренироваться», – сказал Тедеско.

Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»