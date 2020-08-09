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    Тедеско: «У Кокорина небольшой дискомфорт, Урунову нужно после коронавируса индивидуально тренироваться»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил отсутствие новичков команды Александра Кокорина и Остона Урунова в заявке на матч первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

    «Мы поговорили с Сашей утром, у него небольшой дискомфорт, вчера он не тренировался.

    До последнего сохранялась вероятность, что он сыграет, но он сказал, что не сможет играть. Он знает свой организм, мы принимаем и уважаем его мнение.

    Урунов переболел коронавирусом, ему нужно индивидуально тренироваться», – сказал Тедеско.

    Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +17796

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      У Кокоры дискомфорт... Он жопой почувствовал ещё до игры какое будет судейство. )

      0
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      Рейтинг: +23641

      oyabun 57 минут назад

      Перевод слов Тедеско на русский:" Кокорину просто в лом было выходить играть против бывшей команды, ему и так жирно платят по контракту. А с Уруновым я просто не знаю что делать."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2897

      solodealer 2 часа назад

      У Кокорина - "небольшой дискомфорт".
      У Зюбы - колики.
      У Мамаева - недомогание...
      Ну. просто институт благородных девиц.
      "Защитнички Родины"....

      2
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      Рейтинг: +916

      Nevsky_RU 2 часа назад

      У Коко дискомфорт от пребывания в Тарасовке, оказалось что в там все стулья прикручены

      1
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      ...
      Рейтинг: +2897

      solodealer > Nevsky_RU 2 часа назад

      !)+

      0
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      Рейтинг: +5495

      Борат 2 часа назад

      стыдно за пищевик !
      одни балоболы переобувшиеся !
      гыгы

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