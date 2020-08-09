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  • Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

9 августа 2020, 22:44
29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

– Первый тайм мы начали хорошо, забили два. После этого мы сбавили прессинг, снизили скорости. Во втором тайме мы играли так же хорошо, лучше, могли забивать. Мы не играли на удержание счета, хорошо атаковали.

– Владелец сказал, что готов снять команду с чемпионата. Что вы думаете по этому поводу?

– Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты.

– Бросилось в глаза, что команда всегда разыгрывает мяч у своих ворот, пытаясь выходить со своей половины поля через пас. Из-за этого защитники много нервничают и длинные пасы часто не доходят до нападающих. Вы не думаете, что эта нервозность мешает спокойно играть защитникам?

– Мы работаем над тем, чтобы все чувствовали себя комфортно, чтобы никто не нервничал. Мы хотим сохранять мяч, играть в футбол. Если прессинг соперника становится интенсивным, то нужно выносить. Также нужно чтобы игроки центральной линии опускались ниже и помогали выходить со своей половине поля.

  • Команда Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.
  • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
  • После матча владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб снимется с РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mefestion
1597002509
Слава мужика, а Федун баба...
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Sky Spartak
1597002587
Надеюсь вы разозлитесь и начнёте выносить всех...вопреки всему !!!!!!
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lek!
1597002731
Хороший человек , хороший тренер . Надеюсь у него получится собрать во едино команду .
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k611
1597002844
Ну что моментов много загубили это правда. В целом, если оставить за скобками судейство, игра понравилась. Моменты и в позиционной атаке стали создавать, что уже радует.Будем надеется, что команда будет добавлять и результат придёт, вопреки судейству или ещё чему-нибудь.
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paracetamol
1597002872
Действительно, на 15-й минуте встали, а во втором тайме вовсе остановились.
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derrik2000
1597002902
Спокойное, взвешенное интервью после ничейного счёта в матче против арбитра Казарцева.
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ПЕССИМИСТ
1597003291
Тедеско джентельмен! Но это чмо просто поставило бы столько пенальтей ,сколько надо.Бабки Газпрома надо отрабатывать, а то будет бобо.
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oyabun
1597003313
При всём уважении к Тедеско - что за игры интриги творятся сейчас в команде? Из за которых мы получаем подобную игру. Всем же понятно что Рассказов сильнее и Маслова и Гапонова, но даже когда Маслова убрали с поля, вышел не Рассказов, а Гапонов. Молодые игроки, это хорошо. Но Маслов вторую игру подряд "привозит", а Гапонов играет очень трусливо, все передачи либо поперек ближайшему по команде, либо назад вратарю.
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ivany4
1597003724
Теперь понятно, что он требует при выходе из обороны. Но на ряду с этим есть и другие проблемы. 1. Большое количество желтых карточек. 2. Невнятная игра в атаке. 3. Точность ударов в створ оставляет желать лучшего. Хорошо, что он понимает, что нужно делать, и у него остается "игровой запал" после такого судейства.
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paracetamol
1597010497
Что-то часто он извиняться стал. Гы! Еще раз 20 извинится, и в ФНЛ.
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