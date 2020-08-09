Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

– Первый тайм мы начали хорошо, забили два. После этого мы сбавили прессинг, снизили скорости. Во втором тайме мы играли так же хорошо, лучше, могли забивать. Мы не играли на удержание счета, хорошо атаковали.

– Владелец сказал, что готов снять команду с чемпионата. Что вы думаете по этому поводу?

– Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты.

– Бросилось в глаза, что команда всегда разыгрывает мяч у своих ворот, пытаясь выходить со своей половины поля через пас. Из-за этого защитники много нервничают и длинные пасы часто не доходят до нападающих. Вы не думаете, что эта нервозность мешает спокойно играть защитникам?

– Мы работаем над тем, чтобы все чувствовали себя комфортно, чтобы никто не нервничал. Мы хотим сохранять мяч, играть в футбол. Если прессинг соперника становится интенсивным, то нужно выносить. Также нужно чтобы игроки центральной линии опускались ниже и помогали выходить со своей половине поля.