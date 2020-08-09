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    Тедеско: «Должны были забивать больше. Хотелось бы извиниться перед болельщиками»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после матча с «Сочи» (2:2).

    – Первый тайм мы начали хорошо, забили два. После этого мы сбавили прессинг, снизили скорости. Во втором тайме мы играли так же хорошо, лучше, могли забивать. Мы не играли на удержание счета, хорошо атаковали.

    – Владелец сказал, что готов снять команду с чемпионата. Что вы думаете по этому поводу?

    – Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты.

    – Бросилось в глаза, что команда всегда разыгрывает мяч у своих ворот, пытаясь выходить со своей половины поля через пас. Из-за этого защитники много нервничают и длинные пасы часто не доходят до нападающих. Вы не думаете, что эта нервозность мешает спокойно играть защитникам?

    – Мы работаем над тем, чтобы все чувствовали себя комфортно, чтобы никто не нервничал. Мы хотим сохранять мяч, играть в футбол. Если прессинг соперника становится интенсивным, то нужно выносить. Также нужно чтобы игроки центральной линии опускались ниже и помогали выходить со своей половине поля.

    • Команда Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.
    • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
    • После матча владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб снимется с РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    09.08.2020 22:44
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Fn1sss 45 минут назад

      Плаксивые девочки нам в РПЛ не нужны, правильно лучше снятся чем дальше так позориться

      0
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      Рейтинг: +1691

      Semenycch 1 час назад

      Спартак после любого спорного момента в матче верещит по свински. Руководство РФС, нужно уже начать наказывать руководство Спартака за откровенные провокации в прессе. Вселенский поросячий визг нужно прекращать. Не знаю была ли ошибка рефери матче с Сочи в этом сезоне, но что то я не припомню визга от Федуна после такого же матча в прошлом сезоне, когда рефери судили откровенно в пользу Спартака и подарили этой команде незаслуженные 3 очка. Предлагаю помочь свинье Федуну вести себя достойно, сняв со Спартака 6 очков в текущем сезоне.

      3
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      Рейтинг: +237

      k611 > Semenycch 1 час назад

      Зене бы поставили два таких липовых пенальти, посмотрел бы как они взвыли.

      4
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      ...
      Рейтинг: +521

      vlad1969 > Semenycch 1 час назад

      Посмотри повторы!!! Потом комментируй. Просто вежливо! Кипит!!:

      2
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      ...
      Рейтинг: +1136

      CSKA471 > Semenycch 37 минут назад

      Да хорош, не гони здесь было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5627

      ivany4 1 час назад

      Теперь понятно, что он требует при выходе из обороны.
      Но на ряду с этим есть и другие проблемы.
      1. Большое количество желтых карточек.
      2. Невнятная игра в атаке.
      3. Точность ударов в створ оставляет желать лучшего.
      Хорошо, что он понимает, что нужно делать, и у него остается "игровой запал" после такого судейства.

      2
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      Рейтинг: +1779

      Гавроша 1 час назад

      Молодец тедеско - в отличие от мелочного и склочного федуна, он ищет причины в игре спартака, а не в арбитрах!!!

      1
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      Рейтинг: +23629

      oyabun 1 час назад

      При всём уважении к Тедеско - что за игры интриги творятся сейчас в команде? Из за которых мы получаем подобную игру. Всем же понятно что Рассказов сильнее и Маслова и Гапонова, но даже когда Маслова убрали с поля, вышел не Рассказов, а Гапонов. Молодые игроки, это хорошо. Но Маслов вторую игру подряд "привозит", а Гапонов играет очень трусливо, все передачи либо поперек ближайшему по команде, либо назад вратарю.

      2
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      Рейтинг: +34

      ПЕССИМИСТ 1 час назад

      Тедеско джентельмен! Но это чмо просто поставило бы столько пенальтей ,сколько надо.Бабки Газпрома надо отрабатывать, а то будет бобо.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9421

      derrik2000 1 час назад

      Спокойное, взвешенное интервью после ничейного счёта в матче против арбитра Казарцева.

      6
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      Рейтинг: +7210

      paracetamol 1 час назад

      Действительно, на 15-й минуте встали, а во втором тайме вовсе остановились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      k611 1 час назад

      Ну что моментов много загубили это правда. В целом, если оставить за скобками судейство, игра понравилась. Моменты и в позиционной атаке стали создавать, что уже радует.Будем надеется, что команда будет добавлять и результат придёт, вопреки судейству или ещё чему-нибудь.

      4
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      Рейтинг: +548

      ВасяК > k611 1 час назад

      Вот я честно,матюкался,после моментов у Глушенкова!!!Как так не забить,в К.С.,был другой Макс!!!

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      Рейтинг: +237

      k611 > ВасяК 1 час назад

      Может стартовое волнение, может из-за большого желания забить. Хладнокровия в этих моментах не хватило наверное. Но игрок хороший, думаю всё у него получится.

      1
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      Рейтинг: +1358

      lek! 1 час назад

      Хороший человек , хороший тренер . Надеюсь у него получится собрать во едино команду .

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