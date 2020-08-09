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Кокорин: «Еще не видел такого судейства»

9 августа 2020, 22:27
8

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал работу арбитров в матче с «Сочи» (2:2)

«Первый пенальти имел место быть. Второй – вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки.

Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю. Эпизод с первым голом – это правила за снятие майки, ничего страшного», – сказал Кокорин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Taps
1597001426
Всякие уголовники ещё и вякать будут !
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LOKOfanatik19
1597001496
Да, судьи и все такое. Но мы помним как ты говорил, что Сочи хороший соперник и бла бла бла. А теперь и не думал что зацепит очко, еще раз убеждаюсь, что ты балабол, кто деньги платит, ту (/) ты и лижешь.
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knikos
1597002463
.Ты не видел , потому что в тюрьме сидел . А тогда бы мог посмотреть на судейство в первом матче Спам-Сочи .
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paracetamol
1597003344
Ты куда пришел, Саша, продался за 30 серебренников. А вот завтра спам закроют, что будешь делать?
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ALEX ML
1597003618
Даже за удар стулом судья был благосклонен
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моэм
1597004180
Привыкай...ты уже не в Газпроме.
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Чехов на Садовой
1597005134
А когда он за Сочи и Зенит бегал, он это делал с закрытыми глазами? Как его там судили? Не видел он, блин, такого судейства !!!
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paracetamol
1597040678
Тюрягу видел, а такого судейства нет?
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