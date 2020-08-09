Кокорин: «Еще не видел такого судейства»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал работу арбитров в матче с «Сочи» (2:2)

«Первый пенальти имел место быть. Второй – вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки.

Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю. Эпизод с первым голом – это правила за снятие майки, ничего страшного», – сказал Кокорин.