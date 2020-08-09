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    Кокорин: «Еще не видел такого судейства»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал работу арбитров в матче с «Сочи» (2:2)

    «Первый пенальти имел место быть. Второй – вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки.

    Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю. Эпизод с первым голом – это правила за снятие майки, ничего страшного», – сказал Кокорин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2020 22:27
    Комментарии14
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      Рейтинг: +598

      Чехов на Садовой 1 час назад

      А когда он за Сочи и Зенит бегал, он это делал с закрытыми глазами? Как его там судили? Не видел он, блин, такого судейства !!!

      0
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      Рейтинг: +883

      моэм 1 час назад

      Привыкай...ты уже не в Газпроме.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Semenycch 1 час назад

      Как, а в Пресненском суде?

      1
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      Рейтинг: +1517

      ALEX ML 1 час назад

      Даже за удар стулом судья был благосклонен

      0
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      Рейтинг: +7210

      paracetamol 1 час назад

      Ты куда пришел, Саша, продался за 30 серебренников. А вот завтра спам закроют, что будешь делать?

      1
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      Рейтинг: +297

      Фанат Рубина 1 час назад

      Конечно ты же сначала за питерский бомжатник играл его так судить не будут, потом сидел год, поом за фарм клуб бомжатника играл который тоже судить не будет!

      0
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      Рейтинг: +2767

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин, что же ты недомоганием прикрылся и не помог своей новой команде?

      0
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      Рейтинг: +3587

      knikos 1 час назад

      .Ты не видел , потому что в тюрьме сидел . А тогда бы мог посмотреть на судейство в первом матче Спам-Сочи .

      0
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      Рейтинг: +1929

      Genz 2 часа назад

      Всё ,федун снял команду.
      Саня возвращай в копилку Федуна миллиард

      2
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      Рейтинг: +5426

      Борат 2 часа назад

      Ты в тюрьме сидел, когда рылы у Сочи три очка украли год назад !!!
      Гыгы

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      Рейтинг: +1568

      FENIX-SL > Борат 1 час назад

      а кому сдался этот сочи?
      в сочи кому то есть дело до клуба "сочи"?
      дочка зенита и не более

      пусть спартак и свинарник..но в отличии от вышеупомянутых клубов
      у него наберется пару десятков легенд за всю историю
      а в зените один Аршавин и просто куча бабок

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