Кокорин: «Еще не видел такого судейства»

А когда он за Сочи и Зенит бегал, он это делал с закрытыми глазами? Как его там судили? Не видел он, блин, такого судейства !!!
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал работу арбитров в матче с «Сочи» (2:2)
«Первый пенальти имел место быть. Второй – вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки.
Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю. Эпизод с первым голом – это правила за снятие майки, ничего страшного», – сказал Кокорин.
- Команда Доменико Тедеско вела 2:0 в счете, но затем пропустила два гола с пенальти.
- Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
- После матча владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб снимется с РПЛ.