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    Газизов: «Сторона Игнатова требует зарплату 2,5 рублей в месяц? Это сумасшедшие деньги»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал требования полузащитника Михаила Игнатова по контракту. Он сейчас выступает за «Спартак-2».

    – Игнатов – хороший футболист. Еще работать и работать.

    – Есть ли проблемы с подписанием нового контракта? На рынке говорят, что его отец просит 2,5 миллиона рублей в месяц.

    – Сумасшедшие деньги. У него адекватные представители. Не вижу каких-то проблем. Шероховатости есть в любом переговорном процессе.

    • Контракт Игнатова истекает через год.
    • Игрок стоит на рынке 600 тысяч евро.
    • В сезоне ФНЛ Игнатов провел два матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1642

      AZ 17 минут назад

      Батя - дегенерат какой то... Пусть в дубле сидит дальше сынок его...

      0
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      Рейтинг: +2250

      NewLife 42 минуты назад

      Заголовки Бомбардира бомбят.

      1
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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > NewLife 37 минут назад

      Я ОХРЕНЕВАЮ!МОЛОДЕЖЬ СОВСЕМ С УМА СОШЛА!КАКИЕ МИЛЛИОНЫ?В ДУБЛЕ ПОСИДЕТЬ И ПЕНСИИ В 13 ТЫШШ ХВАТИТ!

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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > vsespartak01 36 минут назад

      ИЗВИНЯЮСЬ!ЗАРПЛАТЫ!

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      Рейтинг: +2080

      shurik45 1 час назад

      Он же в ФНЛ играет за дубль,пусть там и остается. Да еще и на скамейку посадить ,и угомонится сразу со своими аппетитами.

      2
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      Рейтинг: +22

      Dr.Metal 1 час назад

      во мля и чего я не требую на службе такую зарплату...

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