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  • Газизов: «Сторона Игнатова требует зарплату 2,5 рублей в месяц? Это сумасшедшие деньги»

Газизов: «Сторона Игнатова требует зарплату 2,5 рублей в месяц? Это сумасшедшие деньги»

8 августа 2020, 21:33
12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал требования полузащитника Михаила Игнатова по контракту. Он сейчас выступает за «Спартак-2».

– Игнатов – хороший футболист. Еще работать и работать.

– Есть ли проблемы с подписанием нового контракта? На рынке говорят, что его отец просит 2,5 миллиона рублей в месяц.

– Сумасшедшие деньги. У него адекватные представители. Не вижу каких-то проблем. Шероховатости есть в любом переговорном процессе.

  • Контракт Игнатова истекает через год.
  • Игрок стоит на рынке 600 тысяч евро.
  • В сезоне ФНЛ Игнатов провел два матча.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Игнатов Михаил Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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Dr.Metal
1596912965
во мля и чего я не требую на службе такую зарплату...
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shurik45
1596914297
Он же в ФНЛ играет за дубль,пусть там и остается. Да еще и на скамейку посадить ,и угомонится сразу со своими аппетитами.
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NewLife
1596916038
Заголовки Бомбардира бомбят.
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AZ
1596917584
Батя - дегенерат какой то... Пусть в дубле сидит дальше сынок его...
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maygli
1596922492
Урунову он скромненько назначил 4 ляма в месяц, а Игнатов не его игрок. Восток - дело тонкое.
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paracetamol
1596924186
Молодежь ныне ушлая пошла. Еще ничего не сделал, а бабло давай, и немаленькое.
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Hektor 84
1596926177
Хороший футболист и перспективный, но в Рпл сильно раздуты зарплаты, особенно у молодых еще ни чем себя не проявивших футболистов. Но при этом Меладзе три ляма платят, а он ни о чём. Та и в основе не дают парню проявить себя. Каррера доверял парню и иногда подпускал к основе. А после прихода странного пиджака парень прочно осел в дубле. А при Тедеско так и подавно.
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slavа0508
1596953014
Помню у Сычёва батя тоже впрягался хотел огромных денег,,,и что в итоге,так средненьким футболистом стал,,,,а потенциал у Димы большой был,,еслиб думал бы только о футболе а не о деньгах,,,,,,с хорошей игрой деньги сами пришли бы,,,и след в истории нашего футбола мог бы оставить,,,,,
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