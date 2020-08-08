Газизов: «Сторона Игнатова требует зарплату 2,5 рублей в месяц? Это сумасшедшие деньги»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал требования полузащитника Михаила Игнатова по контракту. Он сейчас выступает за «Спартак-2».
– Игнатов – хороший футболист. Еще работать и работать.
– Есть ли проблемы с подписанием нового контракта? На рынке говорят, что его отец просит 2,5 миллиона рублей в месяц.
– Сумасшедшие деньги. У него адекватные представители. Не вижу каких-то проблем. Шероховатости есть в любом переговорном процессе.
- Контракт Игнатова истекает через год.
- Игрок стоит на рынке 600 тысяч евро.
- В сезоне ФНЛ Игнатов провел два матча.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»