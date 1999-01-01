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    Гончаренко – о замене Дзагоева: «С его слов ничего страшного нет. Но, зная Алана, может что-то вылезти»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча первого тура РПЛ против «Химок» (2:0). Во втором тайме вынужденно заменили Алана Дзагоева.

    «Хорошо контролировали игру, могли активнее атаковать во втором тайме. Важно стартовать с победы, хорошо поработали в защите, и в атаке.

    Надеюсь, что с Дзагоевым ничего страшного. С его слов — ничего страшного нет. Но зная его, может что-то вылезти.

    Никола Влашич и Хердур Магнуссон могут вернуться уже к «Тамбову». Наяир Тикнизян вышел хорошо, хотя бы взять его пас на Адольфо Гайча. К тому же, у нас были ограничения в атаке, поэтому Тикнизян вышел в атаку. Влашича тяжело заменить: он у нас и забивает, и отдаeт, лучший игрок прошлого сезона. Но Дзагоеву и Константину Кучаеву в какой-то мере это удалось», – полагает тренер.

    • ЦСКА возглавил таблицу.
    • «Химки» не играли в РПЛ с 2009 года.
    • Состав ЦСКА более чем на 100 миллионов евро дороже, чем у «Химок».

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    Источник: «Чемпионат»

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