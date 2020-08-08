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  • Гончаренко – о замене Дзагоева: «С его слов ничего страшного нет. Но, зная Алана, может что-то вылезти»

Гончаренко – о замене Дзагоева: «С его слов ничего страшного нет. Но, зная Алана, может что-то вылезти»

8 августа 2020, 18:20
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после матча первого тура РПЛ против «Химок» (2:0). Во втором тайме вынужденно заменили Алана Дзагоева.

«Хорошо контролировали игру, могли активнее атаковать во втором тайме. Важно стартовать с победы, хорошо поработали в защите, и в атаке.

Надеюсь, что с Дзагоевым ничего страшного. С его слов — ничего страшного нет. Но зная его, может что-то вылезти.

Никола Влашич и Хердур Магнуссон могут вернуться уже к «Тамбову». Наяир Тикнизян вышел хорошо, хотя бы взять его пас на Адольфо Гайча. К тому же, у нас были ограничения в атаке, поэтому Тикнизян вышел в атаку. Влашича тяжело заменить: он у нас и забивает, и отдаeт, лучший игрок прошлого сезона. Но Дзагоеву и Константину Кучаеву в какой-то мере это удалось», – полагает тренер.

  • ЦСКА возглавил таблицу.
  • «Химки» не играли в РПЛ с 2009 года.
  • Состав ЦСКА более чем на 100 миллионов евро дороже, чем у «Химок».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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vmonomah17
1596903058
Ждем Алана в следующем сезоне)))
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arrivalgist
1596908798
Пора клетчатый плед покупать Алан... увы все кончается однажды.
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Plyash
1596913706
Господи,когда ума уже хватит пожалеть своё здоровье и уйти пацанов тренировать,пока инвалидом не стал.Взрослый дядька уже,столько лет на одни и те же грабли.Без обиды.
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deinego77@yandex.ru
1596914154
Дзагоев при всём моём уважении к ниму должен заканчивать с футболом. Здоровье важнее ! Пиар конечно никто не отменял , но не тот возвраст что бы понтоваться!
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vsespartak01
1596917253
АЛАНЧИК ПОРА НА ПОКОЙ!И ДЖАНО ПРИХВАТЫВАЙ С СОБОЙ!
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