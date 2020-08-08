Журналист Скира: «Ювентус» уволил Сарри

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в ближайшее время покинет занимаемый пост.

По информации журналиста Николо Скиры, решение об увольнении 61-летнего специалиста уже принято. Вскоре клуб выпустит официальный пресс-релиз по этому поводу.