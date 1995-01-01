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    Журналист Скира: «Ювентус» уволил Сарри

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в ближайшее время покинет занимаемый пост.

    По информации журналиста Николо Скиры, решение об увольнении 61-летнего специалиста уже принято. Вскоре клуб выпустит официальный пресс-релиз по этому поводу.

    • Сарри возглавлял «Ювентус» с прошлого лета.
    • Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
    • В пятницу туринцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Лиону» из-за правила гостевого гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (83,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +954

      petr69 21 минуту назад

      Теперь игрокам после Сарри необходимо заново учиться играть.Слава богу если все так

      0
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      Рейтинг: +16126

      bset 23 минуты назад

      Вот так неожиданность. А вообще всем все понятно было еще прошлым летом, когда его нанимали. Только год потеряли. Еще пару таких ошибок, Роналду уйдет на пенсию и огромные инвестиции в игрока улетят в трубу.

      1
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      Рейтинг: +193

      Gothic_Spirit 31 минуту назад

      Надеюсь это не утка

      0
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