Журналист Скира: «Ювентус» уволил Сарри

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в ближайшее время покинет занимаемый пост.
По информации журналиста Николо Скиры, решение об увольнении 61-летнего специалиста уже принято. Вскоре клуб выпустит официальный пресс-релиз по этому поводу.
- Сарри возглавлял «Ювентус» с прошлого лета.
- Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
- В пятницу туринцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Лиону» из-за правила гостевого гола.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (83,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.