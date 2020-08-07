Семин – о гегемонии «Зенита»: «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах превосходства «Зенита» над другими командами РПЛ.
«Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идeт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все.
Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях. А предугадать могут только люди, которые играют на ставках. Я не могу этого сделать», – сказал Семин.
- «Зенит» стал чемпионом России два года подряд.
- В прошлом сезоне петербуржцы сделали золотой дубль.
- Сегодня команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.
Источник: «Р-Спорт»