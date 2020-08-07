Семин – о гегемонии «Зенита»: «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах превосходства «Зенита» над другими командами РПЛ.

«Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идeт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все.

Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях. А предугадать могут только люди, которые играют на ставках. Я не могу этого сделать», – сказал Семин.