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    Семин – о гегемонии «Зенита»: «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах превосходства «Зенита» над другими командами РПЛ.

    «Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идeт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все.

    Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях. А предугадать могут только люди, которые играют на ставках. Я не могу этого сделать», – сказал Семин.

    • «Зенит» стал чемпионом России два года подряд.
    • В прошлом сезоне петербуржцы сделали золотой дубль.
    • Сегодня команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии24
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      Рейтинг: +5068

      Т34 5 минут назад

      Работают во всех направлениях в поте лица, и все для своей игрушки, которую назвали почему-то футбольным клубом.

      0
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      Рейтинг: +150

      mama1991 14 минут назад

      во "всех направлениях", фраза правильная, с подтекстом....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12183

      vladimir-7 17 минут назад

      Да, Ю.П. удивил, может быть своё такое высказывание выразил с намеком
      на занятие места главного тренера Зенита.

      0
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      Рейтинг: +274

      Spirit_78 53 минуты назад

      Шпалыч никогда не был дебилом в отличие от всяких федунов.

      0
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      Рейтинг: +17790

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Палыч! Лучше бы ты этого не говорил!!! (((((

      1
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      Рейтинг: +7134

      paracetamol 1 час назад

      Правильно Шпалыч сказал, да забыл добавить, что морковским клупам воровать меньше надо. А то летят провинциальным командам с мизерными бюджетами.

      1
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      Рейтинг: -51

      Волька 1 час назад

      Семин колхозник!Какие направления?Бабло налево и направо.Любого игрока,а лохомоты каждую копейку считают.Гомосеки и газпром неразделимы!

      0
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      Рейтинг: +10656

      KLIM777 > Волька 1 час назад

      лох обосанный ты строку доходов посмотри, а потом сядешь на бутылку с пивом и поймешь смысл жизни))

      3
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      Рейтинг: +150

      mama1991 > KLIM777 17 минут назад

      доходов? доходов? доходов? кто тебе ее показывал? детский сад... по россии 24 увидел? доходов с чего? в это го вно идут не реальные дотации...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10656

      KLIM777 > mama1991 11 минут назад

      оо петух вывалился) по росии 24 ты смотришь ефремовых видимо.

      говно, только от лч 42 млн евро. нарожала страна идиотов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2691

      Cleaner 1 час назад

      «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях». Зенит правильно работает во всех направлениях потому, что деньги не считает. Сколько надо, столько ему из бюджета(газпрёма) и выделят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1984

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      При этом тренер Семин выигрывал у этого Зенита, а это дорогого стоит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7134

      paracetamol > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Исключительно автобусным методом.

      -1
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      Рейтинг: +12183

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 12 минут назад

      Локомотив—Зенит, где-то 15:14 по победам.

      0
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      Рейтинг: +2235

      NewLife 1 час назад

      Палыч, как всегда, прав, но из всех направлений главное - это работа с судьями.

      2
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      Рейтинг: +5905

      alarm > NewLife 1 час назад

      да, согласен, в этом спартаку нет равных.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2235

      NewLife > alarm 50 минут назад

      С чем ты согласен ? Приплетаешь Спартак по поводу и без. Речь шла о сините.

      2
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