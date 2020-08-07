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  • Семин – о гегемонии «Зенита»: «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях»

Семин – о гегемонии «Зенита»: «Потому что клуб правильно работает во всех направлениях»

7 августа 2020, 14:56
19

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о причинах превосходства «Зенита» над другими командами РПЛ.

«Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идeт правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все.

Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Не знаю, сегодня все в равных условиях. А предугадать могут только люди, которые играют на ставках. Я не могу этого сделать», – сказал Семин.

  • «Зенит» стал чемпионом России два года подряд.
  • В прошлом сезоне петербуржцы сделали золотой дубль.
  • Сегодня команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (19)
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_Marqella_
1596802137
Зенит лучший клуб в России, это даже Сёмин признаёт....))
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NewLife
1596803947
Палыч, как всегда, прав, но из всех направлений главное - это работа с судьями.
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Волька
1596804819
Семин колхозник!Какие направления?Бабло налево и направо.Любого игрока,а лохомоты каждую копейку считают.Гомосеки и газпром неразделимы!
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paracetamol
1596805133
Правильно Шпалыч сказал, да забыл добавить, что морковским клупам воровать меньше надо. А то летят провинциальным командам с мизерными бюджетами.
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DOCTOR PENALTY
1596805636
Палыч! Лучше бы ты этого не говорил!!! (((((
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Spirit_78
1596805987
Шпалыч никогда не был дебилом в отличие от всяких федунов.
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vladimir-7
1596808146
Да, Ю.П. удивил, может быть своё такое высказывание выразил с намеком на занятие места главного тренера Зенита.
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Т34
1596808900
Работают во всех направлениях в поте лица, и все для своей игрушки, которую назвали почему-то футбольным клубом.
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Hektor 84
1596816193
Впервую очередь в судейском направлении
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Константинн
1596826925
На МАТЧ ТВ дедушка проситься... Лизнул зачетно, Орлов отдыхает.
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