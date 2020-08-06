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    Лига Европы. «Базель» и «Вулверхэмптон» стали последними четвертьфиналистами турнира

    Завершились два заключительных ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Базель» после гостевого разгрома «Айнтрахта» со счетом 3:0 дома победил 1:0 и прошел в следующий раунд турнира.

    «Вулверхэмптон» после выездной ничьей с «Олимпиакосом» (1:1) на своем поле минимально выиграл и стал четвертьфиналистом ЛЕ.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фрай, 88.

    Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Хименес (с пенальти), 9.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2020 23:59
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