Лига Европы. «Базель» и «Вулверхэмптон» стали последними четвертьфиналистами турнира

Завершились два заключительных ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Базель» после гостевого разгрома «Айнтрахта» со счетом 3:0 дома победил 1:0 и прошел в следующий раунд турнира.
«Вулверхэмптон» после выездной ничьей с «Олимпиакосом» (1:1) на своем поле минимально выиграл и стал четвертьфиналистом ЛЕ.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Фрай, 88.
Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Хименес (с пенальти), 9.
Источник: «Бомбардир»