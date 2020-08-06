Лига Европы. «Базель» и «Вулверхэмптон» стали последними четвертьфиналистами турнира

Завершились два заключительных ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Базель» после гостевого разгрома «Айнтрахта» со счетом 3:0 дома победил 1:0 и прошел в следующий раунд турнира.

«Вулверхэмптон» после выездной ничьей с «Олимпиакосом» (1:1) на своем поле минимально выиграл и стал четвертьфиналистом ЛЕ.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фрай, 88.

Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Хименес (с пенальти), 9.

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