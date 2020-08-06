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  • Геркус – о Райковиче в «Локо»: «Если возьмут такого «мастера» – это будет забавно»

Геркус – о Райковиче в «Локо»: «Если возьмут такого «мастера» – это будет забавно»

6 августа 2020, 17:49
5

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансферную политику клуба.

— Пока у «Локомотива» два приобретения — Лысцов и юный узбек Жалолиддинов. Говорят, на очереди Камано и Райкович.

— Если возьмут такого «мастера», как 31-летний Райкович — это будет очень забавно. Персонаж известный. Последние два сезона отыграл в серии В, где, мягко говоря, не блистал. Я сомневаюсь, что в России ему рискнут дать еще один шанс.

— О Камано тоже представление имеете?

— Разумеется. 24 года, атакующий полузащитник сборной Гвинеи, за «Бордо» играл еще вместе с Малкомом.

Камано — приличная боевая единица. Но в какой он сегодня форме, если последний официальный матч провел пять месяцев назад? Во Франции из-за пандемии чемпионат прервали в марте и доигрывать не стали.

Вообще всех новичков «Локомотива» нужно будет оценивать не сейчас, а осенью, когда начнется Лига чемпионов. Именно это — главный показатель. Ведь и Юрия Павловича, и отчасти меня критиковали в первую очередь за слабое выступление в Европе. Что же, вот и сравним.

— Смешны вам разговоры, будто Жалолиддинов сильнее Жоау Мариу?

— Мальчишке 18 лет, неплохой дриблер, но надо понимать, что уровни РПЛ и чемпионата Узбекистана несопоставимы. Хотя в этой стране время от времени появляются качественные футболисты — Ахмедов, Шомуродов, Урунов. Может, и Жалолиддинов заиграет.

  • У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
  • В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
  • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Райкович Слободан Геркус Илья
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1596725674
Зато избавились от Фарфана и профукали Хвичу. Это тот случай, когда во главе угла при трансферной политики стоит его величество откат. Именно поэтому в свое время отказались от идеи приобретения Дзюбы и Кокорина
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Boeung777
1596729340
Да, чистой воды отмывание денег. Причем, наглое и непрекрытое. По этой причине и убирали Палыча и брали этого (даже забыл, как фамилия) тренера.
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nemolod
1596738956
Самое забавное произойдет,когда команда начнет выступать в ЛЧ!
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Mister_Tomsk
1596770545
Вернуть бы Геркуса и Палыча
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