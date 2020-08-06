Геркус – о Райковиче в «Локо»: «Если возьмут такого «мастера» – это будет забавно»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансферную политику клуба.

— Пока у «Локомотива» два приобретения — Лысцов и юный узбек Жалолиддинов. Говорят, на очереди Камано и Райкович.

— Если возьмут такого «мастера», как 31-летний Райкович — это будет очень забавно. Персонаж известный. Последние два сезона отыграл в серии В, где, мягко говоря, не блистал. Я сомневаюсь, что в России ему рискнут дать еще один шанс.

— О Камано тоже представление имеете?

— Разумеется. 24 года, атакующий полузащитник сборной Гвинеи, за «Бордо» играл еще вместе с Малкомом.

Камано — приличная боевая единица. Но в какой он сегодня форме, если последний официальный матч провел пять месяцев назад? Во Франции из-за пандемии чемпионат прервали в марте и доигрывать не стали.

Вообще всех новичков «Локомотива» нужно будет оценивать не сейчас, а осенью, когда начнется Лига чемпионов. Именно это — главный показатель. Ведь и Юрия Павловича, и отчасти меня критиковали в первую очередь за слабое выступление в Европе. Что же, вот и сравним.

— Смешны вам разговоры, будто Жалолиддинов сильнее Жоау Мариу?

— Мальчишке 18 лет, неплохой дриблер, но надо понимать, что уровни РПЛ и чемпионата Узбекистана несопоставимы. Хотя в этой стране время от времени появляются качественные футболисты — Ахмедов, Шомуродов, Урунов. Может, и Жалолиддинов заиграет.