Игнашевич – об экс-футболистах на телевидении: «Мне смешно их слушать. Они находятся вне профессии и не понимают всех нюансов»

Да это правда, Бубнова, Мостового, Аршавина и прочих надо в пфл на сезона два отправить))) или на самом деле в области команды поднимать)
И главное так как болтает Аршавин и я смог бы, но нас на матч ТВ не возьмут.
Вроде бы он человек образованный, но сидит болтает на экране как бабушки на посиделках) надеюсь что его больше не увидим. Слышал что его в синке дали должность)
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич раскритиковал бывших футболистов, работающих экспертами на спортивных телеканалах.
Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков – тех, кто еще не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя все зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал.
Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов. Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но с точки зрения тренера они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.
Их рассуждения не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят», – сказал Игнашевич.
- Специалист официально возглавил «Торпедо» в июне.
- Команда заняла в досрочно завершенном сезоне ФНЛ четвертое место.