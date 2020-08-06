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  • Игнашевич – об экс-футболистах на телевидении: «Мне смешно их слушать. Они находятся вне профессии и не понимают всех нюансов»

Игнашевич – об экс-футболистах на телевидении: «Мне смешно их слушать. Они находятся вне профессии и не понимают всех нюансов»

6 августа 2020, 14:34
12

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич раскритиковал бывших футболистов, работающих экспертами на спортивных телеканалах.

Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков – тех, кто еще не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя все зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал.

Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов. Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но с точки зрения тренера они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.

Их рассуждения не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят», – сказал Игнашевич.

  • Специалист официально возглавил «Торпедо» в июне.
  • Команда заняла в досрочно завершенном сезоне ФНЛ четвертое место.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (12)
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Garrincha58
1596717308
да развелось их никто не хочет пахать, а языком молоть это не трудно
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extelveappoisk
1596717948
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ====--- https://bit.vodka/seks
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фанат джигурды
1596717997
Проще языком молоть всякую ерунду без ответственности, чем пойти тренировать и чего-то с командой добиться. Пример: не так давно Кержаков предложил Бубнову одну команду из Ленобласти тренировать и вывести во 2-й дивизион. Чем закончилось- все знают.
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Николай71
1596719288
Да это правда, Бубнова, Мостового, Аршавина и прочих надо в пфл на сезона два отправить))) или на самом деле в области команды поднимать) И главное так как болтает Аршавин и я смог бы, но нас на матч ТВ не возьмут. Вроде бы он человек образованный, но сидит болтает на экране как бабушки на посиделках) надеюсь что его больше не увидим. Слышал что его в синке дали должность)
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Павелий
1596723469
С одной стороны, Игнашевич прав. Но на телевидение приглашают тех, кто может делать контент. С другой - просто не зовут Игнашевича, вот он и жалуется! =)
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balam
1596944778
не поверите-не только Вам
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