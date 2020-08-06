Игнашевич – об экс-футболистах на телевидении: «Мне смешно их слушать. Они находятся вне профессии и не понимают всех нюансов»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич раскритиковал бывших футболистов, работающих экспертами на спортивных телеканалах.

Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков – тех, кто еще не тренирует. Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя все зависит в команде, другое – если ты только помогаешь или вовсе не тренировал.

Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов. Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но с точки зрения тренера они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.

Их рассуждения не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят», – сказал Игнашевич.