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    Кашшаи – о новом сезоне РПЛ: «Будет рейтинг судей, от которого будет зависеть назначение на матч»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о нововведениях в работе арбитров РПЛ.

    «Мы проанализировали все 85 матчей, которые прошли в 2020 году. Теперь у нас есть четкое понимание о работе арбитров. На основе этой информации мы составим новый рейтинг судей, от которого будут зависеть назначения на матч.

    В конце июля мы провели семинар судей ПФЛ. Уверен, они будущее судейства России. Также мы провели сбор для женщин-судей, на нeм присутствовало 29 человек. Сегодня у нас закончился сбор для судей РПЛ, на котором присутствовало 60 человек. В общем, в этот перерыв мы были очень заняты, но эта подготовка была очень важна.

    Что нужно арбитрам в следующем сезоне? Судьи должны следовать правилам игры, указаниям УЕФА И IFAB. После каждого тура мы будем анализировать и разбирать их работу, а также организовывать онлайн-семинары и приглашать инспекторов.

    У нас появится тренер по физподготовке, который будет работать постоянно. У наших 60 судей будут Polar Watch, а у других официальных лиц – это 250 человек – будут ремни. Мы будем проверять всех, что они делают, как они делают в течение недели — все будет отслеживаться по показателям и GPS», – сообщил Кашшаи.

    • Новый сезон стартует 8 августа.
    • Кашшаи работает в РФС с зимы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +784

      Spartak Piter 3 минуты назад

      Вы не смешите. Какой рейтинг. Пердеж газового бомжа покупает и потом корпус в разрез всеобщему мнению ставит норм оценки. А по тв СБГТ движ, который как вы знаете филиал ЛГБТ в футболе, в лице Аршавина, Широкова и кучке купленных комментаторов отбивают лавэ.
      Все адекватные понимают, что стыдно должно быть за СБГТ

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