Кашшаи – о новом сезоне РПЛ: «Будет рейтинг судей, от которого будет зависеть назначение на матч»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о нововведениях в работе арбитров РПЛ.

«Мы проанализировали все 85 матчей, которые прошли в 2020 году. Теперь у нас есть четкое понимание о работе арбитров. На основе этой информации мы составим новый рейтинг судей, от которого будут зависеть назначения на матч.

В конце июля мы провели семинар судей ПФЛ. Уверен, они будущее судейства России. Также мы провели сбор для женщин-судей, на нeм присутствовало 29 человек. Сегодня у нас закончился сбор для судей РПЛ, на котором присутствовало 60 человек. В общем, в этот перерыв мы были очень заняты, но эта подготовка была очень важна.

Что нужно арбитрам в следующем сезоне? Судьи должны следовать правилам игры, указаниям УЕФА И IFAB. После каждого тура мы будем анализировать и разбирать их работу, а также организовывать онлайн-семинары и приглашать инспекторов.

У нас появится тренер по физподготовке, который будет работать постоянно. У наших 60 судей будут Polar Watch, а у других официальных лиц – это 250 человек – будут ремни. Мы будем проверять всех, что они делают, как они делают в течение недели — все будет отслеживаться по показателям и GPS», – сообщил Кашшаи.