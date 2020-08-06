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  • Кашшаи – о новом сезоне РПЛ: «Будет рейтинг судей, от которого будет зависеть назначение на матч»

Кашшаи – о новом сезоне РПЛ: «Будет рейтинг судей, от которого будет зависеть назначение на матч»

6 августа 2020, 13:45
15

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о нововведениях в работе арбитров РПЛ.

«Мы проанализировали все 85 матчей, которые прошли в 2020 году. Теперь у нас есть четкое понимание о работе арбитров. На основе этой информации мы составим новый рейтинг судей, от которого будут зависеть назначения на матч.

В конце июля мы провели семинар судей ПФЛ. Уверен, они будущее судейства России. Также мы провели сбор для женщин-судей, на нeм присутствовало 29 человек. Сегодня у нас закончился сбор для судей РПЛ, на котором присутствовало 60 человек. В общем, в этот перерыв мы были очень заняты, но эта подготовка была очень важна.

Что нужно арбитрам в следующем сезоне? Судьи должны следовать правилам игры, указаниям УЕФА И IFAB. После каждого тура мы будем анализировать и разбирать их работу, а также организовывать онлайн-семинары и приглашать инспекторов.

У нас появится тренер по физподготовке, который будет работать постоянно. У наших 60 судей будут Polar Watch, а у других официальных лиц – это 250 человек – будут ремни. Мы будем проверять всех, что они делают, как они делают в течение недели — все будет отслеживаться по показателям и GPS», – сообщил Кашшаи.

  • Новый сезон стартует 8 августа.
  • Кашшаи работает в РФС с зимы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (15)
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Spartak Piter
1596711386
Вы не смешите. Какой рейтинг. Пердеж газового бомжа покупает и потом корпус в разрез всеобщему мнению ставит норм оценки. А по тв СБГТ движ, который как вы знаете филиал ЛГБТ в футболе, в лице Аршавина, Широкова и кучке купленных комментаторов отбивают лавэ. Все адекватные понимают, что стыдно должно быть за СБГТ
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NewLife
1596712117
Экстрасенсом не надо быть, чтобы уже сейчас поставить все рейтинги, самые высокие у вилки и мешка. Кашшай будет по фотографиям ставить. Кто даст зюбе больше пеналей пробить, тот и наверху.
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oyabun
1596712407
И кто же будет этот рейтинг устанавливать? Миллер с А.Медведевым? Ну тогда будет столько же пользы сколько сегодня от ВАРа в РПЛ.
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paracetamol
1596713770
Кто же тебе будет отстегивать, Кашай?
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BRO_football
1596717815
Да херня всё это. Уже давно понятно, что от предыдущих результатов судей ничего не зависит. И никакой рейтинг судей не поможет. Как много они не ошибались, какие плохие оценки они не получали, их всё равно будут ставить на матчи. Пример тому Вилков. Совсем недавно Спорт-Экспресс выпустил подсчитал количество ошибок судей в сезоне 19/20. У Вилкова больше всех. Чем вам не рейтинг судей? Пользуйся, Витя.
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diadushka
1596718087
не знаю каким будет критерий этого рейтинга судей, но точно знаю тройку "лучших" по итогам - мешков, вилков и москалев! Очередная лапша, столь приятная для бомжацкого уха.......
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Cules2013
1596718256
Если уровень коррупции не станет значимо меньше, а он не станет, мы все это понимаем, то любая инициатива - это сотрясание воздуха. Нам и ВАР не помог, не поможет и рейтинг судей. Будет так, как нужно определённым людям. Ещё смотрите, распилят бабло на этом - это же спецкомиссию какую-то создадут для определения оценок судьям, войдут туда нужные люди с завышенными з/п, а потом ещё пару лимонов спишется на бумагу и скрепки)
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diadushka
1596718662
"............а еще, мы вас всех считаем дебилами!" Но эту свою мысль Кашшаи постеснялся озвучить
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Hektor 84
1596721383
Ну судя по назначению на супер кубок этим рейтингом одно место подтереть!!!
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Соарес
1596728858
Все это уйня
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