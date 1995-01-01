«Реал» купит игроков летом только в случае продажи Бэйла

Это значит одно,Реал никого не приобретёт!
Летняя трансферная кампания «Реала» зависит от полузащитника Гарета Бэйла.
Мадридцы готовы приобрести новых игроков только в случае продажи валлийского футболиста. У клуба нет лишних денег из-за финансового кризиса, который произошел из-за пандемии коронавируса.
Как пишет ESPN, «Реалу» будет тяжело продать Бэйла из-за его высокой зарплаты. Сам игрок тоже не хочет уходить из команды.
- Бэйл зарабатывает в «Реале» более 350 тысяч фунтов в неделю.
- Его контракт рассчитан до 2022 года.