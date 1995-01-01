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    «Реал» купит игроков летом только в случае продажи Бэйла

    Летняя трансферная кампания «Реала» зависит от полузащитника Гарета Бэйла.

    Мадридцы готовы приобрести новых игроков только в случае продажи валлийского футболиста. У клуба нет лишних денег из-за финансового кризиса, который произошел из-за пандемии коронавируса.

    Как пишет ESPN, «Реалу» будет тяжело продать Бэйла из-за его высокой зарплаты. Сам игрок тоже не хочет уходить из команды.

    • Бэйл зарабатывает в «Реале» более 350 тысяч фунтов в неделю.
    • Его контракт рассчитан до 2022 года.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +138

      cevin cigan 1 час назад

      Это значит одно,Реал никого не приобретёт!

      1
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      Рейтинг: +1074

      Play 1 час назад

      А продавать то и некуда, надеялись, что шейхи Ньюкасл прикупят и туда его можно будет выгодно слить, а не тут-то было.

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