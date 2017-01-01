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    Бумаль покинул «Урал» после трех сезонов в клубе. Он может пополнить «Фулхэм»

    «Урал» объявил об уходе полузащитника Петруса Бумаля. Клуб из Екатеринбурга поблагодарил камерунца за годы игры.

    «Петрус перешел в нашу команду в 2017 году и провел за «Урал» 64 официальных матча во всех турнирах.

    Мы благодарим игрока за время, проведенное в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры!» – написала пресс-служба уральцев.

    • Игрок может пополнить «Фулхэм».
    • Рыночная стоимость камерунца – 1,2 миллиона евро.
    • «Урал» с Бумалем доходил до финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1925

      Ганнибал Лектор 52 минуты назад

      вообще непонятно, куда Урал собирается двигаться... Тренер ноунейм, по сути не имеющий опыта работы во взрослом футболе. Отпустили почти всех качественных игроков: Кухарчик, Погребняк, Димитров, Ильин... всего два топ игрока осталось: Эрик и Эль Кабир. Если и они уйдут, то это путь в ФНЛ

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