Бумаль покинул «Урал» после трех сезонов в клубе. Он может пополнить «Фулхэм»

«Урал» объявил об уходе полузащитника Петруса Бумаля. Клуб из Екатеринбурга поблагодарил камерунца за годы игры.

«Петрус перешел в нашу команду в 2017 году и провел за «Урал» 64 официальных матча во всех турнирах.

Мы благодарим игрока за время, проведенное в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры!» – написала пресс-служба уральцев.