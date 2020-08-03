Бумаль покинул «Урал» после трех сезонов в клубе. Он может пополнить «Фулхэм»

«Урал» объявил об уходе полузащитника Петруса Бумаля. Клуб из Екатеринбурга поблагодарил камерунца за годы игры.
«Петрус перешел в нашу команду в 2017 году и провел за «Урал» 64 официальных матча во всех турнирах.
Мы благодарим игрока за время, проведенное в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры!» – написала пресс-служба уральцев.
- Игрок может пополнить «Фулхэм».
- Рыночная стоимость камерунца – 1,2 миллиона евро.
- «Урал» с Бумалем доходил до финала Кубка России.
Источник: твиттер «Урала»