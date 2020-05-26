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    Football League World: хавбек «Урала» Бумаль ведет переговоры с «Фулхэмом»

    Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль может продолжить карьеру в Англии.

    По информации Football Leafue World, игрок ведет переговоры с «Фулхэмом». Контракт Бумаля с «Уралом» истекает в конце этого сезона.

    «Они связались с моим агентом. Но мы должны быть терпеливыми в связи с нынешней ситуацией в мире. Команды не могут принимать решения просто так, и им нужно время. Им нужно определиться с игроками, которые уйдут.

    Я знаю «Фулхэм», у меня есть там друзья. Рассчитываю, что скоро наступит конкретика, но нам нужно время. Нам нужно подождать, потому что сейчас нелегкое время для игроков и агентов. В мире есть что-то более важное. Думаю, что мы сможем заключить контракт с клубом», – сказал футболист.

    • В этом сезоне 27-летний Бумаль сыграл в РПЛ 10 матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Рыночная стоимость камерунца – 1,2 миллиона евро.

    Источник: Football League World

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    26.05.2020 19:46
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