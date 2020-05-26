Football League World: хавбек «Урала» Бумаль ведет переговоры с «Фулхэмом»

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль может продолжить карьеру в Англии.

По информации Football Leafue World, игрок ведет переговоры с «Фулхэмом». Контракт Бумаля с «Уралом» истекает в конце этого сезона.

«Они связались с моим агентом. Но мы должны быть терпеливыми в связи с нынешней ситуацией в мире. Команды не могут принимать решения просто так, и им нужно время. Им нужно определиться с игроками, которые уйдут.

Я знаю «Фулхэм», у меня есть там друзья. Рассчитываю, что скоро наступит конкретика, но нам нужно время. Нам нужно подождать, потому что сейчас нелегкое время для игроков и агентов. В мире есть что-то более важное. Думаю, что мы сможем заключить контракт с клубом», – сказал футболист.