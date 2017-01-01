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    32-летний Сандро Вагнер завершил карьеру

    Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер решил уйти из профессионального футбола.

    «Невероятно благодарен футболу за такую прекрасную жизнь. Я достиг всего, о чем мечтал. Мне поступило много предложений от клубов Бундеслиги и из-за границы. Но я решил, что в сентябре начну обучение на тренерских курсах, а следующим летом вернусь в футбол в новом качестве», – сказал футболист.

    • Последней командой немца стала «Тяньцзинь Тэда».
    • В ноябре форварду исполнится 33 года.
    • В течение карьеры Вагнер выиграл четыре клубных трофея с «Баварией» и Кубок конфедераций-2017 в составе сборной Германии.

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    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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