32-летний Сандро Вагнер завершил карьеру

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер решил уйти из профессионального футбола.

«Невероятно благодарен футболу за такую прекрасную жизнь. Я достиг всего, о чем мечтал. Мне поступило много предложений от клубов Бундеслиги и из-за границы. Но я решил, что в сентябре начну обучение на тренерских курсах, а следующим летом вернусь в футбол в новом качестве», – сказал футболист.