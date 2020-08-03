32-летний Сандро Вагнер завершил карьеру

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер решил уйти из профессионального футбола.
«Невероятно благодарен футболу за такую прекрасную жизнь. Я достиг всего, о чем мечтал. Мне поступило много предложений от клубов Бундеслиги и из-за границы. Но я решил, что в сентябре начну обучение на тренерских курсах, а следующим летом вернусь в футбол в новом качестве», – сказал футболист.
- Последней командой немца стала «Тяньцзинь Тэда».
- В ноябре форварду исполнится 33 года.
- В течение карьеры Вагнер выиграл четыре клубных трофея с «Баварией» и Кубок конфедераций-2017 в составе сборной Германии.
Источник: Официальный сайт Бундеслиги