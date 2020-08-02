Газизов: «Кокорин выбрал вызов и спорт и согласился на более низкую зарплату»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико Тедеско, он знает, как использовать четырeх форвардов.

Я с Кокориным разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен, и видел это.

Фанаты Сашу примут, всe нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были не правы», – сказал Газизов.

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?