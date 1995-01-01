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    Газизов: «Кокорин выбрал вызов и спорт и согласился на более низкую зарплату»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

    «Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико Тедеско, он знает, как использовать четырeх форвардов.

    Я с Кокориным разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен, и видел это.

    Фанаты Сашу примут, всe нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были не правы», – сказал Газизов.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5428

      ivany4 13 минут назад

      Насчет, согласился на более низкую зарплату - какие-то непонятки. Что просил, то и получил. Хотелось бы пояснений.
      Да и то, что фанаты Сашу примут, всe нормально, думаю пока рано говорить. Пусть сначала себя покажет.
      Вот почему-то любим мы, ожидания превращать в свершившийся факт? И ведь не боимся сглазить.) Хотя с Кокориным это уже случалось неоднократно. В 30 лет все надеются, что вот сейчас он заиграет.

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      Рейтинг: +7863

      ilichkadr 43 минуты назад

      Какая фигня всего 350 лимонов в год, 30 лимонов в месяц...Ну, разве это деньги за такой непосильный труд!?

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