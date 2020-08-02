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  • Газизов: «Кокорин выбрал вызов и спорт и согласился на более низкую зарплату»

Газизов: «Кокорин выбрал вызов и спорт и согласился на более низкую зарплату»

2 августа 2020, 13:10
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико Тедеско, он знает, как использовать четырeх форвардов.

Я с Кокориным разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен, и видел это.

Фанаты Сашу примут, всe нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были не правы», – сказал Газизов.

  • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
  • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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ilichkadr
1596363692
Какая фигня всего 350 лимонов в год, 30 лимонов в месяц...Ну, разве это деньги за такой непосильный труд!?
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ivany4
1596365465
Насчет, согласился на более низкую зарплату - какие-то непонятки. Что просил, то и получил. Хотелось бы пояснений. Да и то, что фанаты Сашу примут, всe нормально, думаю пока рано говорить. Пусть сначала себя покажет. Вот почему-то любим мы, ожидания превращать в свершившийся факт? И ведь не боимся сглазить.) Хотя с Кокориным это уже случалось неоднократно. В 30 лет все надеются, что вот сейчас он заиграет.
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Давид59
1596369127
Ерунда! Детский лепет! Если бы Саша выбрал спорт, то был бы или в Фейенорде или в Марселе
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baden69
1596370011
"Он согласился на более низкую зарплату..." Просил 12 млн. евро, но согласился на 11,5млн., в то время, как кроме Сочи и выбора куда идти больше и не было. В Европе, при всех сплетнях, реально оказался не нужен, а в России все, кроме Сочи и Спартака отказались от его подписания.
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Ганнибал Лектор
1596371196
Удачи Саше в спартаке! Очень хочу, чтобы он все всем доказал. Никогда не думал, что такое скажу, но я хочу, чтобы он Зениту треху отгрузил в Питере! Чтобы эта гнида (медвежонок-}I{ополиз) локти кусала
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