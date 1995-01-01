Газизов: «Кокорин выбрал вызов и спорт и согласился на более низкую зарплату»

Насчет, согласился на более низкую зарплату - какие-то непонятки. Что просил, то и получил. Хотелось бы пояснений.
Да и то, что фанаты Сашу примут, всe нормально, думаю пока рано говорить. Пусть сначала себя покажет.
Вот почему-то любим мы, ожидания превращать в свершившийся факт? И ведь не боимся сглазить.) Хотя с Кокориным это уже случалось неоднократно. В 30 лет все надеются, что вот сейчас он заиграет.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.
«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико Тедеско, он знает, как использовать четырeх форвардов.
Я с Кокориным разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен, и видел это.
Фанаты Сашу примут, всe нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были не правы», – сказал Газизов.
- Последним клубом Кокорина был «Сочи».
- 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?