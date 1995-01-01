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    Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:50
    В трансфере много плюсов, но есть и минусы.

    Какие плюсы:

    • Кокорину уже 29 лет. За время карьеры он полноценно поиграл в сборной и сменил несколько клубов в России. Никаких разговоров о давлении и адаптации – в «Спартак» приходит готовый топ-игрок.

    • Кокорин и Соболев – друзья. У них есть совместное празднование и много приколов. Соболев даже покупал у Кокорина машину. Получается своеобразный ответ на связку Дзюба – Азмун в «Зените» (они тоже дружат).

    • Кокорин хорошо дополняет состав в условиях лимита. Это уже важно, потому что в заявку на сезон-2020/21 можно включить только восемь легионеров. «Спартак» в дополнение к Кокорину покупает еще и Урунова из «Уфы». Как раз он – легионер.

    • Кокорин – мощный плюс к репутации Шамиля Газизова. Он только пришел в «Спартак» из «Уфы», а уже подписывает русского топ-футболиста. Летние трансферы для «Спартака» все-таки начинаются не с Урунова.

    Какие минусы

    • 29 лет Кокорина – это еще и отрицательный фактор. Почти точно «Спартак» не заработает деньги на перепродаже Кокорина в другой клуб. Хотя в молодости он хорошо котировался по финансам: перемещался между «Анжи» и «Динамо» за 19 миллионов евро.

    • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом. Он подписал контракт по схеме «3+1». Номинально все хорошо, но «РБ-Спорт» писал о его желании по личному соглашению. За три сезона Кокорин хотел получить в любой новой команде 10 миллионов евро. Это уже много.

    • У «Спартака» и без Кокорина уже есть Соболев, Понсе и Ларссон. Все пришли в клуб совсем недавно, самое позднее – год назад. Теперь в клубе четыре форварда примерно одного уровня, два из них – легионеры. Как их всех умещать в состав?

    • Сам Кокорин всегда обижался на «Спартак» из-за детского просмотра. Там к нему плохо отнеслись и не поставили в состав, потому что Кокорин забыл белую майку. Потом Кокорин не перешел в «Спартак», потому что у клуба не было интерната. Теперь Кокорин говорит, что обиды больше нет. Но то интервью никуда не делось.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1304

      Питерский князь 13 минут назад

      Кокорин: "Я всегда был пи.до.ром, но теперь я одел футболку, по настоящему пи.до.рского клуба и рад об этом заявить. Гей прайд рулит "!!!
      =)))
      Ничтожество!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1304

      Питерский князь 19 минут назад

      Следующий стул твой!
      Спартак в рот берет, все скандалы ваши!!!!
      =))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13153

      slavutiq70 44 минуты назад

      Да он не где по настоящему и не заиграл(сильно распиаренный игрок),,,посмотрите на его статистику.и получается по статистике то есть на деле весьма средний игрок...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Лфшт 1 час назад

      Кокоша это провал

      2
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