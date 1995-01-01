Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?

В трансфере много плюсов, но есть и минусы.

Какие плюсы:

• Кокорину уже 29 лет. За время карьеры он полноценно поиграл в сборной и сменил несколько клубов в России. Никаких разговоров о давлении и адаптации – в «Спартак» приходит готовый топ-игрок.

• Кокорин и Соболев – друзья. У них есть совместное празднование и много приколов. Соболев даже покупал у Кокорина машину. Получается своеобразный ответ на связку Дзюба – Азмун в «Зените» (они тоже дружат).

• Кокорин хорошо дополняет состав в условиях лимита. Это уже важно, потому что в заявку на сезон-2020/21 можно включить только восемь легионеров. «Спартак» в дополнение к Кокорину покупает еще и Урунова из «Уфы». Как раз он – легионер.

• Кокорин – мощный плюс к репутации Шамиля Газизова. Он только пришел в «Спартак» из «Уфы», а уже подписывает русского топ-футболиста. Летние трансферы для «Спартака» все-таки начинаются не с Урунова.

Какие минусы

• 29 лет Кокорина – это еще и отрицательный фактор. Почти точно «Спартак» не заработает деньги на перепродаже Кокорина в другой клуб. Хотя в молодости он хорошо котировался по финансам: перемещался между «Анжи» и «Динамо» за 19 миллионов евро.

• Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом. Он подписал контракт по схеме «3+1». Номинально все хорошо, но «РБ-Спорт» писал о его желании по личному соглашению. За три сезона Кокорин хотел получить в любой новой команде 10 миллионов евро. Это уже много.

• У «Спартака» и без Кокорина уже есть Соболев, Понсе и Ларссон. Все пришли в клуб совсем недавно, самое позднее – год назад. Теперь в клубе четыре форварда примерно одного уровня, два из них – легионеры. Как их всех умещать в состав?

• Сам Кокорин всегда обижался на «Спартак» из-за детского просмотра. Там к нему плохо отнеслись и не поставили в состав, потому что Кокорин забыл белую майку. Потом Кокорин не перешел в «Спартак», потому что у клуба не было интерната. Теперь Кокорин говорит, что обиды больше нет. Но то интервью никуда не делось.