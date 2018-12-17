Кто такой Остон Урунов – еще один новичок «Спартака»

Газизов забирает его из «Уфы».

«Спартак» официально еще не объявлял о трансферах, но несколько источников подтвердили двух летних новичков. Александр Кокорин переходит в команду свободным агентом. «Насколько я знаю, завтра у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», – сказал о нем Шамиль Газизов 30 июля.

Другим новичком «Спартака» станет Остон Урунов из «Уфы». В этом клубе раньше работал Шамиль Газизов. Журналист Sport24 Максим Алланазаров писал, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. «Спартак» выиграл конкуренцию за Урунова у ЦСКА. Еще раньше историю с Уруновым и «Спартаком» подтверждал «Чемпионат».

Как развивалась карьера Урунова

Ему всего 19 лет, но в футболе Урунов мелькает с 2017 года. До «Уфы» он играл только в родном Узбекистане. Сначала Урунов вообще принадлежал «Пахтакору», потом – аренда в «Навбахор», полноценный контракт, переход в ташкентский «Локомотив». Последний переход внутри Узбекистана был всего за 35 тысяч евро.

Жафар Ирисметов сам выступал в России, а в Узбекистане поработал с Уруновым. Главное из его интервью «СЭ»:

Урунова готовили к основе «Пахтакора». Он ушел из-за агентов, которые прописали пункт об одностороннем расторжении контракта.

Урунов отлично играл в «Навбахоре», но неудачно проявил себя в «Локомотиве». Его изначально готовили к продаже в Россию или Казахстан.

Урунов – силовой полузащитник. Плохо играет в пас, не подходит под техничный футбол, но хорошо тащит мяч. Может исполнять роль опорника.

В 2018 году Остона Урунова назвали самым заметным игроком чемпионата Узбекистана – такую награду он получил на специальной церемонии. Его уже привлекали к играм за взрослую сборную Узбекистана – на вызов как раз повлияла игра в «Навбахоре». Важно: Урунов никогда много не забивал. За 51 один матч в «Навбахоре» у него набралось три гола и четыре ассиста.

В «Навбахоре» с Уруновым работал Андрей Канчельскис. В игре с «Динамо» он заменил Урунова в первом тайме после нескольких ошибок, а потом объяснил это так: «Урунов вышел на поле не для игры в футбол, а чтобы дать понять болельщикам, что он не играет на своей позиции. Но в клубе есть тренерский штаб. Мы точно определим, где он будет играть».

Урунов показывал характер, ошибался, но в каждом клубе все равно считался важным игроком. «Остон Урунов был большой потерей для «Навбахора». Мне очень грустно, что он покинул нашу команду», – говорил о нем игрок «Навбахора» Мирзохид Гафуров. Тот же Гафуров называл Урунова одним из лучших футболистов Узбекистана.

Каким мы уже знаем Урунова в России

Transfermarkt пишет, что «Уфа» купила Урунова в феврале за 200 тысяч евро. В клубе у него было яркое text. Участвовал Урунов и в коллективном концерте:

Урунов играет в полузащите. Его статистика в РПЛ: 10 матчей, 0 голов, 0 ассистов. Зато есть приз лучшему игроку в матче против «Локомотива»:

text text Публикация от text (@oston_urunov) 12 Июл 2020 в 9:29 PDT

Еще Урунов показал технику – ей и выделился: