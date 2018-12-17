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    Кто такой Остон Урунов – еще один новичок «Спартака»


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:00
    Газизов забирает его из «Уфы».

    «Спартак» официально еще не объявлял о трансферах, но несколько источников подтвердили двух летних новичков. Александр Кокорин переходит в команду свободным агентом. «Насколько я знаю, завтра у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», – сказал о нем Шамиль Газизов 30 июля.

    Другим новичком «Спартака» станет Остон Урунов из «Уфы». В этом клубе раньше работал Шамиль Газизов. Журналист Sport24 Максим Алланазаров писал, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. «Спартак» выиграл конкуренцию за Урунова у ЦСКА. Еще раньше историю с Уруновым и «Спартаком» подтверждал «Чемпионат».

    Как развивалась карьера Урунова

    Ему всего 19 лет, но в футболе Урунов мелькает с 2017 года. До «Уфы» он играл только в родном Узбекистане. Сначала Урунов вообще принадлежал «Пахтакору», потом – аренда в «Навбахор», полноценный контракт, переход в ташкентский «Локомотив». Последний переход внутри Узбекистана был всего за 35 тысяч евро.

    Жафар Ирисметов сам выступал в России, а в Узбекистане поработал с Уруновым. Главное из его интервью «СЭ»:

    • Урунова готовили к основе «Пахтакора». Он ушел из-за агентов, которые прописали пункт об одностороннем расторжении контракта.
    • Урунов отлично играл в «Навбахоре», но неудачно проявил себя в «Локомотиве». Его изначально готовили к продаже в Россию или Казахстан.
    • Урунов – силовой полузащитник. Плохо играет в пас, не подходит под техничный футбол, но хорошо тащит мяч. Может исполнять роль опорника.

    В 2018 году Остона Урунова назвали самым заметным игроком чемпионата Узбекистана – такую награду он получил на специальной церемонии. Его уже привлекали к играм за взрослую сборную Узбекистана – на вызов как раз повлияла игра в «Навбахоре». Важно: Урунов никогда много не забивал. За 51 один матч в «Навбахоре» у него набралось три гола и четыре ассиста.

    В «Навбахоре» с Уруновым работал Андрей Канчельскис. В игре с «Динамо» он заменил Урунова в первом тайме после нескольких ошибок, а потом объяснил это так: «Урунов вышел на поле не для игры в футбол, а чтобы дать понять болельщикам, что он не играет на своей позиции. Но в клубе есть тренерский штаб. Мы точно определим, где он будет играть».

    Урунов показывал характер, ошибался, но в каждом клубе все равно считался важным игроком. «Остон Урунов был большой потерей для «Навбахора». Мне очень грустно, что он покинул нашу команду», – говорил о нем игрок «Навбахора» Мирзохид Гафуров. Тот же Гафуров называл Урунова одним из лучших футболистов Узбекистана.

    Каким мы уже знаем Урунова в России

    Transfermarkt пишет, что «Уфа» купила Урунова в феврале за 200 тысяч евро. В клубе у него было яркое text. Участвовал Урунов и в коллективном концерте:

    Урунов играет в полузащите. Его статистика в РПЛ: 10 матчей, 0 голов, 0 ассистов. Зато есть приз лучшему игроку в матче против «Локомотива»:

    text

    Публикация от text (@oston_urunov) 12 Июл 2020 в 9:29 PDT

    Еще Урунов показал технику – ей и выделился:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Навбахор», ФК «Уфа»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10490

      silver29 9 минут назад

      Цитата "Его статистика в РПЛ: 10 матчей, 0 голов, 0 ассистов ", дальше можно про него не рассказывать, шлак (((((

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      Рейтинг: +690

      Дима Цэ 15 минут назад

      финтит он шикарно!

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      Рейтинг: +23341

      oyabun 56 минут назад

      Крайне сомнительное усиление. Да еще и легионер.

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