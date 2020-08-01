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  • «РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил запретить практику неучастия арендованных игроков в матчах со своими клубами

«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил запретить практику неучастия арендованных игроков в матчах со своими клубами

1 августа 2020, 14:57
22

«Краснодар» на общем собрании клубов РПЛ внес предложение изменить один из пунктов регламента лиги.

Генеральный директор клуба Владимир Хашиг инициировал принятие поправки, согласно которой практика неучастия арендованных футболистов в матчах со своими командами будет запрещена.

«В РПЛ есть клубы, у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.

Арендные соглашения предусматривают следующее условие – невыход на поле в матче против команды, с которой у футболиста действующий контракт.

На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется. Все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются», – пояснил Хашиг.

Гендиректор «Краснодара» предложил разработать и принять подобную поправку в максимально сжатые сроки, то есть до старта нового сезона (8 августа).

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (22)
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SanInstructor
1596283738
дельная мысль
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derrik2000
1596283745
А в чём проблема-то? Она (проблема) высосана из пальца. Достаточно в договоре аренды НЕ ПРОПИСАТЬ запрет на выступление арендованного игрока против команды-арендодателя и - ФСЁ! Кому край, как нужно, чтобы игрок получил игровую практику в хорошем клубе, на это пойдут.
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oyabun
1596285600
Считаю ничего менять не надо! Этот принцип не из пальца высосан был. А если арендованый игрок выходит на матч против своего клуба и неумышленно наносит травму тому с кем вчера играл и в следующем сезоне например вернется обратно? Как он будет в глаза смотреть этому человеку? Да много примеров можно привести. Играть против своих так же неэтично как если бы брат против брата на ринге дрались.
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Просто-333
1596289659
запретить арендовать игроков- и нет проблемы
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Garrincha58
1596293521
Зенит и Спартак проголосуют против
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Garrincha58
1596293656
ЧР полное гав...но уже неинтересно на всё это наблюдать впервые хотел подписаться на Матч-премьер теперь точно не буду смотреть это гавно да ещё платить за это пусть федулы и милеры смотрят
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Hektor 84
1596295860
Краснодару какое до этого дело? Такая практика не только в нашей премьер лиге.
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СвинкаСправедливости
1596307477
Краснодар, какой же ты печальный.
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СвинкаСправедливости
1596308229
Если кто-то боится фармклубов, то надо надо в первую очередь просто ограничивать кол-во арендованных игроков. Это многое изменит.
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sochi-2013
1596384520
И это правильно. Команда наигрывает схемы с этими игроками, вписывает их в игру, а тут, к одной встрече, надо все перестраивать и выдумывать что-то новое.
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