«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил запретить практику неучастия арендованных игроков в матчах со своими клубами

А в чём проблема-то?
Она (проблема) высосана из пальца.
Достаточно в договоре аренды НЕ ПРОПИСАТЬ запрет на выступление арендованного игрока против команды-арендодателя и - ФСЁ!
Кому край, как нужно, чтобы игрок получил игровую практику в хорошем клубе, на это пойдут.
«Краснодар» на общем собрании клубов РПЛ внес предложение изменить один из пунктов регламента лиги.
Генеральный директор клуба Владимир Хашиг инициировал принятие поправки, согласно которой практика неучастия арендованных футболистов в матчах со своими командами будет запрещена.
«В РПЛ есть клубы, у которых есть практика отдавать в аренду большую группу футболистов. Подобное может произойти и сейчас.
Арендные соглашения предусматривают следующее условие – невыход на поле в матче против команды, с которой у футболиста действующий контракт.
На матчи с другими клубами данное ограничение не распространяется. Все это приводит к тому, что по факту мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. Поскольку в матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с «родным» клубом на поле не появляются», – пояснил Хашиг.
Гендиректор «Краснодара» предложил разработать и принять подобную поправку в максимально сжатые сроки, то есть до старта нового сезона (8 августа).