Смолов: «Было два разговора с Николичем. Я готов к работе»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своем общении с главным тренером Марко Николичем после возвращения в расположение клуба.

«Было два разговора. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй – перед тренировкой. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе», – сказал Смолов.

С января форвард выступал на правах аренды за «Сельту».

В его активе 14 матчей и два забитых гола.

Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локо».

Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»