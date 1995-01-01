Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Смолов: «Было два разговора с Николичем. Я готов к работе»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своем общении с главным тренером Марко Николичем после возвращения в расположение клуба.

    «Было два разговора. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй – перед тренировкой. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе», – сказал Смолов.

    • С января форвард выступал на правах аренды за «Сельту».
    • В его активе 14 матчей и два забитых гола.
    • Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локо».

    Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4247

      Рубинище 27 минут назад

      Вот уровень наших паспортистов, даже Сельте не нужен. Будет и дальше бить баклуши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      Зентролль 1 час назад

      Будем надеяться, что порадует он нас своей игрой в этом сезоне...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4247

      Рубинище > Зентролль 9 минут назад

      На без рыбье и рак - рыба.. у Локо и так практически нет ни кого для ЛЧ - хотя бы Федя..может нахватался там в Испании

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78230
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru