Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на вопрос клубной пресс-службы о значимости голов в ворота «Реала» и «Барселоны» во время аренды в «Сельте».
– В Испании ты забивал «Реалу» и «Барселоне». Самые памятные голы в твоей карьере?
– Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.
– Раз ты забиваешь грандам, будем ждать от тебя голов в Лиге чемпионов.
– Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.
– Что расскажешь внукам про «Сельту»?
– В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.
- Форвард выступал за «Сельту» с января.
- В его активе 14 матчей и два забитых гола.
- Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локомотив».