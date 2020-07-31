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  • Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

31 июля 2020, 16:56
7

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на вопрос клубной пресс-службы о значимости голов в ворота «Реала» и «Барселоны» во время аренды в «Сельте».

– В Испании ты забивал «Реалу» и «Барселоне». Самые памятные голы в твоей карьере?

– Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

– Раз ты забиваешь грандам, будем ждать от тебя голов в Лиге чемпионов.

– Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.

– Что расскажешь внукам про «Сельту»?

– В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.

  • Форвард выступал за «Сельту» с января.
  • В его активе 14 матчей и два забитых гола.
  • Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локомотив».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (7)
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порт
1596203990
Ну всё, жизнь удалась, можно смело до окончания контракта сидеть на скамейке, и рассказывать молодым, как это было.
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Тони Монтана Б
1596204285
Все равно молодец!!!
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fhnv
1596204372
Тогда Сельта точно вылетит в сегунду
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DeStar
1596212304
что реалу что барсе ежегодно забивают по 30-40 мячей, и никто об этом книги не пишет) такие же 11 игроков. такое же поле и мяч. Вообще не понимаю когда такие моменты сводят к достижению, неважно к какому игроку, бред же.
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Мага 13
1596212854
так-то он конечно молодец что забил грандам, но один фиг Смолову не хватает быстроты в принятии решений, он тормозит атаку, хорош только на завершающей стадии, да и то частенько мажет. ему бы чуть быстрее отдавать пас, научиться видеть поле, и был бы классный форвард.
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Plyash
1596222004
Не зазвездись,парень.Одной передачей тебя вывели лоб в лоб с вратарём,другую передачу на блюдце замыкал,ты вообще-то форвард или как? А про ассисты твои кто-нибудь что-нибудь может сказать?
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