Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на вопрос клубной пресс-службы о значимости голов в ворота «Реала» и «Барселоны» во время аренды в «Сельте».

– В Испании ты забивал «Реалу» и «Барселоне». Самые памятные голы в твоей карьере?

– Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

– Раз ты забиваешь грандам, будем ждать от тебя голов в Лиге чемпионов.

– Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.

– Что расскажешь внукам про «Сельту»?

– В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.