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    Смолов: «Мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов ответил на вопрос клубной пресс-службы о значимости голов в ворота «Реала» и «Барселоны» во время аренды в «Сельте».

    – В Испании ты забивал «Реалу» и «Барселоне». Самые памятные голы в твоей карьере?

    – Конечно, голы грандам – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

    – Раз ты забиваешь грандам, будем ждать от тебя голов в Лиге чемпионов.

    – Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.

    – Что расскажешь внукам про «Сельту»?

    – В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.

    • Форвард выступал за «Сельту» с января.
    • В его активе 14 матчей и два забитых гола.
    • Галисийский клуб не стал выкупать 30-летнего футболиста, вследствие чего он вернулся в «Локомотив».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +705

      fhnv 24 минуты назад

      Тогда Сельта точно вылетит в сегунду

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      Рейтинг: +697

      Тони Монтана Б 25 минут назад

      Все равно молодец!!!

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      Рейтинг: +4304

      порт 30 минут назад

      Ну всё, жизнь удалась, можно смело до окончания контракта сидеть на скамейке, и рассказывать молодым, как это было.

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