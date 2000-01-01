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    Кокорин и Мамаев прибыли в суд на пересмотр своего уголовного дела. Форвард на вопрос о трансфере в «Спартак» ответил молчанием

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где пройдет пересмотр их уголовного дела. Как сказал нападающий, им нужна справедливость, а не денежная компенсация.

    Также Кокорина попросили прокомментировать трансфер в «Спартак» – игрок промолчал.

    • Мамаев и Кокорин осенью 2018 года участвовали в избиении двух человек в Москве.
    • С октября 2018 года по сентябрь 2019 года игроки были в тюрьме.
    • По сведениям «Спорт-Экспресса», Кокорин подписал контракт со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1155

      kvm 3 минуты назад

      надеюсь им УДО отменят и отправят досиживать под шконку...

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      Рейтинг: +10490

      silver29 5 минут назад

      Интересно, а пострадавшего Пака лишат ордена "За заслуги перед Отечеством", если парней оправдают, тогда табуретка виноватой будет.

      0
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol 14 минут назад

      Да уж, был в Зените, вклепали полтора года, перешел к свиням, дело пересматривают. Вот такая наша свинская справедливость!

      -1
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      Рейтинг: +9094

      derrik2000 47 минут назад

      Дурачки эти журналюги.
      Человек в суд пришёл, чтобы пересмотрели приговор, ранее вынесенный в отношении него, а писаки требуют от него прокомментировать переход в Спартак.
      Журналюги и есть - журналюги.

      4
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol > derrik2000 8 минут назад

      Все в этой жизни связано!

      0
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      Рейтинг: +2502

      Cleaner 1 час назад

      Справедливость нужна? Дурачки. Ничего не понимают. До сих пор считают себя пупами земли. Если(сильно сомневаюсь) здесь что то переиграют в их пользу, то потом, через несколько месяцев возьмутся за них всерьез. Тогда сядут надолго.

      -1
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol > Cleaner 13 минут назад

      В спаме будет, не возьмутся! Еще и лимончик у СК отсудят, от тамошней армянской ОПГ.

      0
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      Рейтинг: +40559

      portero 1 час назад

      решили что их неправильно осудили???
      адвокаты денежку продолжают вытягивать.

      1
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      Рейтинг: +1895

      NewLife 1 час назад

      Короткин из синит-экспресса всегда пишет фейки и чушь.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5117

      alarm 2 часа назад

      #яНикогдаНеУстануПовторять © кокорин

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      Рейтинг: +969

      22 raza chemp > alarm 2 часа назад

      Сосать синит сосать

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      Рейтинг: +107

      "supermax one" > alarm 34 минуты назад

      в тебе никто не сомневался)) дураки не меняются

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      Рейтинг: +4363

      vladik12 2 часа назад

      Когда молчание информативнее слов.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Genz 2 часа назад

      Всё снова завертелось. Им набавят пару месяцев поселений. Плакал контракт

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