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  • Кокорин и Мамаев прибыли в суд на пересмотр своего уголовного дела. Форвард на вопрос о трансфере в «Спартак» ответил молчанием

Кокорин и Мамаев прибыли в суд на пересмотр своего уголовного дела. Форвард на вопрос о трансфере в «Спартак» ответил молчанием

31 июля 2020, 09:50
14

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где пройдет пересмотр их уголовного дела. Как сказал нападающий, им нужна справедливость, а не денежная компенсация.

Также Кокорина попросили прокомментировать трансфер в «Спартак» – игрок промолчал.

  • Мамаев и Кокорин осенью 2018 года участвовали в избиении двух человек в Москве.
  • С октября 2018 года по сентябрь 2019 года игроки были в тюрьме.
  • По сведениям «Спорт-Экспресса», Кокорин подписал контракт со «Спартаком».

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (14)
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vladik12
1596178454
Когда молчание информативнее слов.
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NewLife
1596180218
Короткин из синит-экспресса всегда пишет фейки и чушь.
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portero
1596181097
решили что их неправильно осудили??? адвокаты денежку продолжают вытягивать.
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derrik2000
1596184201
Дурачки эти журналюги. Человек в суд пришёл, чтобы пересмотрели приговор, ранее вынесенный в отношении него, а писаки требуют от него прокомментировать переход в Спартак. Журналюги и есть - журналюги.
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paracetamol
1596186165
Да уж, был в Зените, вклепали полтора года, перешел к свиням, дело пересматривают. Вот такая наша свинская справедливость!
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kvm
1596186864
надеюсь им УДО отменят и отправят досиживать под шконку...
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neveldomha
1596189033
Кокорин заявил, что не стоит верить прессе, в том числе о подписания контракта с "народной".
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Граф2019
1596193100
от любви до ненависти- один шаг! ( наполеон)...
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zigbert
1596206339
Трудно предположить что дело пересмотрят в их пользу.
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Алехсбургер.
1596216010
Сссаня....((
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