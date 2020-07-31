Кокорин и Мамаев прибыли в суд на пересмотр своего уголовного дела. Форвард на вопрос о трансфере в «Спартак» ответил молчанием

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где пройдет пересмотр их уголовного дела. Как сказал нападающий, им нужна справедливость, а не денежная компенсация.
Также Кокорина попросили прокомментировать трансфер в «Спартак» – игрок промолчал.
- Мамаев и Кокорин осенью 2018 года участвовали в избиении двух человек в Москве.
- С октября 2018 года по сентябрь 2019 года игроки были в тюрьме.
- По сведениям «Спорт-Экспресса», Кокорин подписал контракт со «Спартаком».
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина