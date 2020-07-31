Кокорин и Мамаев прибыли в суд на пересмотр своего уголовного дела. Форвард на вопрос о трансфере в «Спартак» ответил молчанием

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где пройдет пересмотр их уголовного дела. Как сказал нападающий, им нужна справедливость, а не денежная компенсация.

Также Кокорина попросили прокомментировать трансфер в «Спартак» – игрок промолчал.