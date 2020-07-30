«Сочи» интересуется Зиньковским

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации Metaratings, игроком интересуется «Сочи». Клуб считается главным претендентом на футболиста.
Ранее сообщалось о возможном трансфере Зиньковского в «Зенит» и заинтересованности в игроке со стороны «Краснодара» и киевского «Динамо».
- В минувшем сезоне РПЛ Зиньковский сыграл 27 матчей, отдав восемь голевых передач.
- Рыночная стоимость полузащитника – 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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