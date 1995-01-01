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    «Сочи» интересуется Зиньковским

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Metaratings, игроком интересуется «Сочи». Клуб считается главным претендентом на футболиста.

    Ранее сообщалось о возможном трансфере Зиньковского в «Зенит» и заинтересованности в игроке со стороны «Краснодара» и киевского «Динамо».

    • В минувшем сезоне РПЛ Зиньковский сыграл 27 матчей, отдав восемь голевых передач.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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