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  • «Зенит» опустился на 49-е место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов по версии BrandFinance

«Зенит» опустился на 49-е место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов по версии BrandFinance

29 июля 2020, 21:47
7

BrandFinance опубликовало ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов. В топ-50 из российских клубов попал только «Зенит». По сравнению с прошлым годом он опустился на три позиции – оказался 49-м.

1 (1*). «Реал» — 1,572 миллиарда евро.

2 (3). «Барселона» — 1,565 миллиарда.

3 (2). «Манчестер Юнайтед» — 1,456 миллиарда.

4 (6). «Ливерпуль» — 1,398 миллиарда.

5 (5). «Манчестер Сити» — 1,245 миллиарда.

6 (4). «Бавария» — 1,169 миллиарда.

7 (8). «ПСЖ» — 1,071 миллиарда.

8 (7) «Челси» — 1,051 миллиарда.

9 (10) «Тоттенхэм Хотспур» — 868 миллиона.

10 (9) «Арсенал» – 796 миллиона.

* – место в прошлом году.

Источник: BrandFinance

Консалтинг-агентство, специализирующейся на оценке брендов. Основано в 1996 году.

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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Питер - гейская столица Р
1596048872
Шлюба еще ниже опустит.
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derrik2000
1596049271
Во! "он опустился на три позиции – оказался 49-м." А вы хотите, чтобы ещё Кокошку подписали. Режим строгой экономии. Однозначно! ))))))))))))))))))))
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Maga Ingush
1596057782
Кто нидь может текстом написать сколько это? 1.572 млрд евро
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Ловкий Бубен
1596063624
Это пропаганда Газпрома, они купили рейтинг, у них "лярды"...
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Romio-xxx
1596077467
По версии журнала "Честный футбол", бЗенит опустился на 16674279 место по итогам сезона 19/20.
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AHTUNGBOL
1596082087
Ушли три игрока: Иванович, Шатов и Смольников, вот на три позиции в мировом рейтинге и опустились..
Ответить
Nevsky_RU
1596097656
Ювентус даже не в 10ке? странно
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