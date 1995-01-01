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    «Зенит» опустился на 49-е место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов по версии BrandFinance

    BrandFinance опубликовало ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов. В топ-50 из российских клубов попал только «Зенит». По сравнению с прошлым годом он опустился на три позиции – оказался 49-м.

    1 (1*). «Реал» — 1,572 миллиарда евро.

    2 (3). «Барселона» — 1,565 миллиарда.

    3 (2). «Манчестер Юнайтед» — 1,456 миллиарда.

    4 (6). «Ливерпуль» — 1,398 миллиарда.

    5 (5). «Манчестер Сити» — 1,245 миллиарда.

    6 (4). «Бавария» — 1,169 миллиарда.

    7 (8). «ПСЖ» — 1,071 миллиарда.

    8 (7) «Челси» — 1,051 миллиарда.

    9 (10) «Тоттенхэм Хотспур» — 868 миллиона.

    10 (9) «Арсенал» – 796 миллиона.

    * – место в прошлом году.

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    Источник: BrandFinance

    Консалтинг-агентство, специализирующейся на оценке брендов. Основано в 1996 году.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7160

      Persona_non_Grata 25 минут назад

      Начало конца ??? )))

      0
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      Рейтинг: +9013

      derrik2000 1 час назад

      Во!
      "он опустился на три позиции – оказался 49-м."

      А вы хотите, чтобы ещё Кокошку подписали.
      Режим строгой экономии.
      Однозначно! ))))))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -230

      Питер - гейская столица Р 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шлюба еще ниже опустит.

      -4
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