«Зенит» опустился на 49-е место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов по версии BrandFinance

BrandFinance опубликовало ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов. В топ-50 из российских клубов попал только «Зенит». По сравнению с прошлым годом он опустился на три позиции – оказался 49-м.

1 (1*). «Реал» — 1,572 миллиарда евро.

2 (3). «Барселона» — 1,565 миллиарда.

3 (2). «Манчестер Юнайтед» — 1,456 миллиарда.

4 (6). «Ливерпуль» — 1,398 миллиарда.

5 (5). «Манчестер Сити» — 1,245 миллиарда.

6 (4). «Бавария» — 1,169 миллиарда.

7 (8). «ПСЖ» — 1,071 миллиарда.

8 (7) «Челси» — 1,051 миллиарда.

9 (10) «Тоттенхэм Хотспур» — 868 миллиона.

10 (9) «Арсенал» – 796 миллиона.

* – место в прошлом году.