Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РБК: Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона

29 июля 2020, 12:48
20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ведет переговоры со «Спартаком».

Ранее Mash сообщил о том, что бывший капитан требует зарплату в 1,5 миллиона евро в год за возвращение в клуб. РБК опроверг эту информацию.

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – заявил источник в клубе.

«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

По данным источника, игрок ждет решения клуба. Сам Глушаков заинтересован в возвращении в клуб из Москвы.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе московской команды.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1596017259
Вот видите - НЕ ПРОСИЛ зарплату в полтора миллиона евро! А то на предыдущей ветке о Глушаке понеслась... ))) А если серьёзно, то почему бы и нет??? Сейчас в команде НЕТ "ЗАМПОЛИТА", к сожалению. У КОМАНДЫ ОТСУТСТВУЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР!!! ((( Да! Есть в команде достаточно взрослые игроки, так им самим нужен кто-то, кто бы "направлял, поддерживал и пр.". У Глушакова эти лидерские качества и умение "завести" команду присутствуют. Так почему бы не воспользоваться ими в интересах КОМАНДЫ И КЛУБА, тем более, что другой участник того, недавнего конфликта уже не работает в Спартаке?
Ответить
ivany4
1596017266
Если это так, то стоит задуматься, а действительно ли руководство клуба стремится переломить нынешнюю ситуацию?! Хочешь получить проблемы - возьми в клуб глушака!!!
Ответить
vka1970
1596019448
Нет уж.Эта гнида не одного тренера вынесла из команды.Теперь в своих проблемах пусть сам разбирается.Не сможет, биржа по безработным у нас завсегда открыта.
Ответить
paracetamol
1596021030
Выгнали, теперь обратно! Тогда уж и Карьеру надо вертать.
Ответить
Добрый Бобер
1596028228
Кариока замер в напряжённом ожидании...
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
19:36
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
1
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
5
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
27
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
Все новости
Все новости
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
26
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+