РБК: Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ведет переговоры со «Спартаком».
Ранее Mash сообщил о том, что бывший капитан требует зарплату в 1,5 миллиона евро в год за возвращение в клуб. РБК опроверг эту информацию.
«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – заявил источник в клубе.
«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Спартака».
По данным источника, игрок ждет решения клуба. Сам Глушаков заинтересован в возвращении в клуб из Москвы.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе московской команды.
Источник: РБК