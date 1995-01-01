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    РБК: Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ведет переговоры со «Спартаком».

    Ранее Mash сообщил о том, что бывший капитан требует зарплату в 1,5 миллиона евро в год за возвращение в клуб. РБК опроверг эту информацию.

    «Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – заявил источник в клубе.

    «Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

    По данным источника, игрок ждет решения клуба. Сам Глушаков заинтересован в возвращении в клуб из Москвы.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе московской команды.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5371

      ivany4 3 минуты назад

      Если это так, то стоит задуматься, а действительно ли руководство клуба стремится переломить нынешнюю ситуацию?!
      Хочешь получить проблемы - возьми в клуб глушака!!!

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      Рейтинг: +8943

      derrik2000 3 минуты назад

      Вот видите - НЕ ПРОСИЛ зарплату в полтора миллиона евро!
      А то на предыдущей ветке о Глушаке понеслась... )))

      А если серьёзно, то почему бы и нет???
      Сейчас в команде НЕТ "ЗАМПОЛИТА", к сожалению.
      У КОМАНДЫ ОТСУТСТВУЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР!!! (((
      Да! Есть в команде достаточно взрослые игроки, так им самим нужен кто-то, кто бы "направлял, поддерживал и пр.".
      У Глушакова эти лидерские качества и умение "завести" команду присутствуют.
      Так почему бы не воспользоваться ими в интересах КОМАНДЫ И КЛУБА, тем более, что другой участник того, недавнего конфликта уже не работает в Спартаке?

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