РБК: Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ведет переговоры со «Спартаком».

Ранее Mash сообщил о том, что бывший капитан требует зарплату в 1,5 миллиона евро в год за возвращение в клуб. РБК опроверг эту информацию.

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – заявил источник в клубе.

«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

По данным источника, игрок ждет решения клуба. Сам Глушаков заинтересован в возвращении в клуб из Москвы.