Газзаев – о нынешнем ЦСКА: «При Гончаренко за четыре года никаких результатов»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о текущей ситуации в команде.
«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.
Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции – в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.
К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно», – считает Газзаев.
- Гончаренко возглавил ЦСКА зимой 2017-го.
- Вместе с ним клуб дважды становился вице-чемпионом России, выигрывал Суперкубок России.
- При нем ЦСКА сыграл первый за 11 лет матч на ноль в Лиге чемпионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Так что, Во всём виноват Гинер