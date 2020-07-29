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  • Газзаев – о нынешнем ЦСКА: «При Гончаренко за четыре года никаких результатов»

Газзаев – о нынешнем ЦСКА: «При Гончаренко за четыре года никаких результатов»

29 июля 2020, 09:17
10

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о текущей ситуации в команде.

«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.

Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции – в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.

К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно», – считает Газзаев.

  • Гончаренко возглавил ЦСКА зимой 2017-го.
  • Вместе с ним клуб дважды становился вице-чемпионом России, выигрывал Суперкубок России.
  • При нем ЦСКА сыграл первый за 11 лет матч на ноль в Лиге чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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zritelx
1596007439
А какова вероятность тог, как смотрелась бы ЦСКА Газзаева в то время, взял ли бы ЦСКА кубок УЕФА без Вагнера и Корвальо.
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Ивантеевец
1596008032
Со стороны всегда виднее. Во-первых, у ЦСКА сейчас даже близко нет бюджета, который был в нулевые. Во-вторых, молодые Акинфеев, Жирков, Дзагоев сильнее нынешней молодежи. В-третьих, сейчас не только у нас, но и у других клубов нет легионеров уровня Вагнера, Корвальо, Красича, Олича (Фернандес и Влашич вдвоем все равно всю команду не вывезут). В-четвертых, тот формат кубка УЕФА и состав участников даже близко не стоит с теми кто сейчас играет (я не про последний розыгрыш, где сами виноваты, а в целом). При нынешнем финансировании и реалях Гончаренко если и не прыгает выше головы, то по крайней мере выглядит не хуже на фоне других.
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gor77
1596009980
Можно много приводить всевозможные плюсы и минусы и они все будут верные. Не буду писать про трудности клуба, о которых все и так знают. Но есть один, думаю, важный момент. За время, что Ганчаренко "у руля команды", ниже 4 места клуб не опускался - 2 вторых места и 2 четвёртых за 4 сезона. И как говориться, пока стабильности не хватает. Ждём движения вперёд!!!
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fhnv
1596010228
А то что реал дрюкнул два раза? Хотя щас скажут,что Реал выходил вторым составом....не угадали
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paracetamol
1596021241
Это точно, и команда как загнанная лошадь.
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sochi-2013
1596027206
Сам сказал, сам ответил- при чем здесь Гончаренко? Ну нельзя из г... пластилина пулю сделать.
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Fn1sss
1596029174
Ага, при чём тут Гончаренко? Если каждого хорошего игрока продают, тот же Бекао или Головин a Щас очередь Чалова подходит,

Так что, Во всём виноват Гинер
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Сильвербой
1596032054
Из первой пятерки у Гончаренко самый слабый состав, но при этом он четвертый в таблице!!! Это что, не результат???
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vladimir-7
1596044052
Газзаев, а от тебя какая польза для народа?
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