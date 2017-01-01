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    Газзаев – о нынешнем ЦСКА: «При Гончаренко за четыре года никаких результатов»

    Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о текущей ситуации в команде.

    «ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.

    Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции – в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.

    К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно», – считает Газзаев.

    • Гончаренко возглавил ЦСКА зимой 2017-го.
    • Вместе с ним клуб дважды становился вице-чемпионом России, выигрывал Суперкубок России.
    • При нем ЦСКА сыграл первый за 11 лет матч на ноль в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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