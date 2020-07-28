«Вариант с Россией мог бы быть ему интересен». Агент Пасторе ответил на слухи о «Зените»

Агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, прокомментировал информацию о том, что игрока намерен подписать «Зенит».

«Интерес «Зенита» к Пасторе? Это неправда. Мы бы с удовольствием рассмотрели интерес от российского клуба к Хавьеру, но пока никаких предложений нам мне поступало. Вариант с Россией мог бы быть ему интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Симонян

Действующее соглашение Пасторе с клубом рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне чемпионата Италии Хавьер сыграл в 11 матчах, сделал одну голевую передачу.

Последние 8 игр он провел в запасе.

Voce Giallorossa: «Зенит» интересуется Пасторе