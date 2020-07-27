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  • Медведев – о 12 миллионах евро за Ловрена: «Эта сумма не соответствует действительности»

Медведев – о 12 миллионах евро за Ловрена: «Эта сумма не соответствует действительности»

27 июля 2020, 21:46
24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Как проходили переговоры? Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – сказал Медведев.

  • По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.
  • Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.

Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

Клопп – о трансфере Ловрена: «Он отличный игрок. Теперь будет интересно следить за «Зенитом»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян Медведев Александр
Комментарии (24)
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oyabun
1595876234
Конечно не соответствует. По Трансфермаркету его стоимость 16 млн. Значит заплатили еще больше.
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ALEX ML
1595876543
Даже не краснеет цука
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PAREVG.
1595877677
Конечно не соответствует, реальная сумма 25 - 30, иначе хрен бы его Клопп отпустил.
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aaaaahhhh
1595879374
у бомжей все не соответствует, - сумма за Ловрена, , стоимость арены... кругом одно враньё .!!!
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Павелий
1595880633
"Сумма гораздо больше: 12 миллионов - это только откат!"
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Hektor 84
1595883876
Ну платежки на газ пришли уже с новым тарифом
Ответить
general.lizyukov
1595883963
Про Халка тоже говорили, что "никаких 65 лямов, сумма сильно завышена", ага.
Ответить
nik55
1595910681
наивные----кто вам правду скажет------у бомжей зато есть Народное достояние
Ответить
Oldtrafford83
1595915784
«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности.-Мы отмыли намного больше))
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serhio80
1595918540
Конечно не соответствует) вам игроков дешевле чем за 25-30 лямов никто не продаст) бзенит = мешок)
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