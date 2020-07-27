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    Медведев – о 12 миллионах евро за Ловрена: «Эта сумма не соответствует действительности»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

    «Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

    Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

    Как проходили переговоры? Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – сказал Медведев.

    • По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.
    • Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.

    Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

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    Источник: ТАСС

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    27.07.2020 21:46
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      soludion 9 минут назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +9

      fuencumpofetty 26 минут назад

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      Рейтинг: +2368

      general.lizyukov 26 минут назад

      Про Халка тоже говорили, что "никаких 65 лямов, сумма сильно завышена", ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4395

      Hektor 84 27 минут назад

      Ну платежки на газ пришли уже с новым тарифом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2843

      Павелий 1 час назад

      "Сумма гораздо больше: 12 миллионов - это только откат!"

      3
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      Рейтинг: +698

      fhnv > Павелий 57 минут назад

      А сколько по твоему хороший игрок ливерпуля стоит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1221

      Питерский князь > fhnv 40 минут назад

      У него нет своего мнения, он шестрерка.
      =)))

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      Рейтинг: +2368

      general.lizyukov > fhnv 27 минут назад

      а он точно хороший? а то тут игрок из барсы приезжал - и чего?

      1
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      Рейтинг: +2843

      Павелий > Питерский князь 1 минуту назад

      Вот мы и узнали твой настоящий статус в обществе.

      0
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      Рейтинг: +1225

      Гавроша 1 час назад

      Конечно свинарник не верит, но лучше бы вспомнили, за сколько им игроков покупали?)))

      0
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      Рейтинг: +1221

      Питерский князь > Гавроша 37 минут назад

      Давай пример, сколько они вложили и потратили с 2008 года. Зенит отдыхает. Спартак гуно - в виде Федуна.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +794

      vmonomah17 1 час назад

      Видимо 20 лямов заплатили))

      2
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      Рейтинг: +2334

      aaaaahhhh 1 час назад

      у бомжей все не соответствует, - сумма за Ловрена, , стоимость арены... кругом одно враньё .!!!

      5
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      Рейтинг: +3722

      Давид59 2 часа назад

      Уважуха Медведеву! Молодец, что сознался! Интересно сколько и вправду заплатили! Думаю лимонов на 5 больше

      1
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      Рейтинг: +970

      PAREVG. 2 часа назад

      Конечно не соответствует, реальная сумма 25 - 30, иначе хрен бы его Клопп отпустил.

      4
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