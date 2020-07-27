Медведев – о 12 миллионах евро за Ловрена: «Эта сумма не соответствует действительности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Как проходили переговоры? Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – сказал Медведев.

По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.

Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.

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