Медведев – о 12 миллионах евро за Ловрена: «Эта сумма не соответствует действительности»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.
«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.
Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.
Как проходили переговоры? Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – сказал Медведев.
- По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.
- Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.
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