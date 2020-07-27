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    Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в клуб.

    – Деян, добро пожаловать в «Зенит»! Расскажите о вашем переходе и о том, что чувствуете прямо сейчас.

    – Спасибо! Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

    – Что вы знали о «Зените» и Петербурге до того, как присоединились к сине-бело-голубым?

    – Я знал, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и, особенно, Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше.

    – Во время чемпионата мира 2018 года сборная Хорватия тренировалась в Рощино. Успели ли вы посмотреть город? Какие впечатления у вас остались от Петербурга и России?

    – Да, действительно, мы жили неподалеку от Петербурга. К сожалению, я был в городе только проездом, но даже такое знакомство с ним меня впечатлило – один из самых красивых городов мира. В Рощино мне тоже понравилось – там красивые виды и замечательная северная природа. Вообще чемпионат мира в России получился замечательным. До этого я был в Бразилии в 2014-м и могу сказать, что ваш чемпионат был самым лучшим в истории.

    – Деян, напоследок – пара слов для болельщиков сине-бело-голубых.

    – Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы. До встречи на «Газпром Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Хрюхрю 11 минут назад

      нравится сколько хрюканья началось от фанатиков "народного клуба"... ребята, если ваша команда играет по принципу бей-беги, то с такой игрой вам повезло вообще в 1/2 финала попасть ;)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Спартач80 11 минут назад

      " Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и, особенно, Лиге чемпионов."
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Он добавлял при этом:гы-гы-гы,ахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зентролль 33 минуты назад

      В этом сезоне Зенит опять будет всех побеждать в России и опять defecates в Европе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      ААМ 39 минут назад

      Это надо подтвердить в новом сезоне.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2322

      serhio80 43 минуты назад

      к шлюбе спиной не поворачивайся) если не поздно еще

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > serhio80 29 минут назад

      Тебя в душе обидели и телефончик даже не оставили. Советов, у меня на такой случат, опыта тоже такого нет. Гей прайд - это болельщик Спартака.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10352

      silver29 44 минуты назад

      Белых и синих там нет, просто голубые. В раздевалке спиной не поворачивайся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > silver29 35 минут назад

      Ну как тут без твоего говномнения может обойтись.
      Все должны знать твой очередной высер.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14040

      vka1970 1 час назад

      Деян, ты в правильном клубе.Любое не правильное решение будет назначено правильным.Правда только в России.За рубежом сия квота не действует.

      3
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      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > vka1970 55 минут назад

      Как и квота на твой рот, ведь за рубежом вы не играете!
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > Спартак гуно знают все 51 минуту назад

      на твой рот выходит действует...ахах...дятел

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      alarm_иг > "supermax" 47 минут назад

      Это чучело тупое знают все.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > "supermax" 45 минут назад

      Болельщику Зенита квота не нужна. Мы чемпионы.
      Это мы вам в рот сым.
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 44 минуты назад

      Про то что болельщики клуюов из мАсквы состоят в гильдии пи.до.расов знают все!
      =)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > Спартак гуно знают все 44 минуты назад

      болельщику зенита квота не нужна...ахаха...да что ж ты сам себя топишь то дурачина

      5
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      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > alarm_иг 42 минуты назад

      перекрытый дурак...напрочь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > "supermax" 37 минут назад

      И что мне сделать?
      Ты свой диагноз давно получил?
      А я, давно знал.
      =)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > Спартак гуно знают все 36 минут назад

      ничего не делай....ибо ничего не сделать(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > "supermax" 35 минут назад

      Ты за меня переживаешь, лестно, даже от тебя.
      =)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      alarm_иг > "supermax" 28 минут назад

      Да п*здец просто. Дурак - это мягко сказано.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > alarm_иг 25 минут назад

      мне нельзя называть их жестче...меня тут же банят....я на прослушке лично у главы газпрома...ахах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      alarm_иг > "supermax" 23 минуты назад

      А меня минусуют. Только коммент - сразу от пид*ргов админов минимум полтинник минусов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > alarm_иг 20 минут назад

      самоутверждаются...на другое их маленькие умы не способны..только клонов создавать и дерьмо толкать на своем же сайте....клоуны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      alarm_иг > "supermax" 18 минут назад

      В их сообществе в ВК спросил: почему минусуете?? Не ответили, просто внесли в черный список. Фуфелы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3102

      "supermax" > alarm_иг 15 минут назад

      да такая же фигня...много кто жаловался на клонов и все без ответа оставляют...вообще не ребята не палятся...обнюхались газов....недоумки ссаные

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      alarm_иг > "supermax" 11 минут назад

      Болелы типа синита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1206

      Romio-xxx > Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      Вы та золотым дождем в раздевалке друг другу в рот ссыте)))Пи д.оры!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1206

      Romio-xxx 1 час назад

      Деян,ты не сцы,в сените особо напрягаться не придется,тут все уже проплачено,all inclusive!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все > Romio-xxx 52 минуты назад

      Твой рот тоже проплачен, вечно не закрывается!
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1206

      Romio-xxx > Спартак гуно знают все 3 минуты назад

      пшла нах отсюда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Spirit_78 1 час назад

      Добро пожаловать в Зенит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4285

      vladik12 1 час назад

      Хорват не соврал. Действительно сильна.
      Вилковым, кабинетами.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5270

      alp > vladik12 1 час назад

      просто твоей команде нужно научится играть в футбол.. глядишь, и судьи уже и не так уж ошибаются

      0
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      Рейтинг: +4285

      vladik12 > alp 1 час назад

      Не в твоем положении открывать здесь рот.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5270

      alp > vladik12 1 час назад

      скорее наоборот, это ты здесь нелепо выглядишь.

      -1
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      Рейтинг: +4285

      vladik12 > alp 1 час назад

      Все возможно.

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