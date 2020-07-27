Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в клуб.

– Деян, добро пожаловать в «Зенит»! Расскажите о вашем переходе и о том, что чувствуете прямо сейчас.

– Спасибо! Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

– Что вы знали о «Зените» и Петербурге до того, как присоединились к сине-бело-голубым?

– Я знал, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и, особенно, Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше.

– Во время чемпионата мира 2018 года сборная Хорватия тренировалась в Рощино. Успели ли вы посмотреть город? Какие впечатления у вас остались от Петербурга и России?

– Да, действительно, мы жили неподалеку от Петербурга. К сожалению, я был в городе только проездом, но даже такое знакомство с ним меня впечатлило – один из самых красивых городов мира. В Рощино мне тоже понравилось – там красивые виды и замечательная северная природа. Вообще чемпионат мира в России получился замечательным. До этого я был в Бразилии в 2014-м и могу сказать, что ваш чемпионат был самым лучшим в истории.

– Деян, напоследок – пара слов для болельщиков сине-бело-голубых.

– Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы. До встречи на «Газпром Арене».