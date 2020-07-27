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  • Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

27 июля 2020, 15:42
57

Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в клуб.

– Деян, добро пожаловать в «Зенит»! Расскажите о вашем переходе и о том, что чувствуете прямо сейчас.

– Спасибо! Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

– Что вы знали о «Зените» и Петербурге до того, как присоединились к сине-бело-голубым?

– Я знал, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и, особенно, Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше.

– Во время чемпионата мира 2018 года сборная Хорватия тренировалась в Рощино. Успели ли вы посмотреть город? Какие впечатления у вас остались от Петербурга и России?

– Да, действительно, мы жили неподалеку от Петербурга. К сожалению, я был в городе только проездом, но даже такое знакомство с ним меня впечатлило – один из самых красивых городов мира. В Рощино мне тоже понравилось – там красивые виды и замечательная северная природа. Вообще чемпионат мира в России получился замечательным. До этого я был в Бразилии в 2014-м и могу сказать, что ваш чемпионат был самым лучшим в истории.

– Деян, напоследок – пара слов для болельщиков сине-бело-голубых.

– Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы. До встречи на «Газпром Арене».

Источник: Официальный сайт «Зенита
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (57)
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порт
1595854301
Главное что бы команда и болельщики гордились твоей игрой. Удачи и побед.
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Писюнидзе
1595856041
Это все равно, как чувака выгнали из МГУ и он горд, что теперь учится в Верхнепердижанском колледже, ведь это лучший колледж во всей Заднепроходной области
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diadushka
1595857324
Ловрен: "........это самая сильная команда в России по версии судей"
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vladimir-7
1595857642
Дайте это обращение переводчику, чтобы Д.Ловрен мог ознакомиться с тем, что написал для него А.Медведев. Объясните Ловрену, что его команда Зенит — голубая, а сине-белая, это Динамо Москва.
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vladik12
1595858092
Хорват не соврал. Действительно сильна. Вилковым, кабинетами.
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Romio-xxx
1595860303
Деян,ты не сцы,в сените особо напрягаться не придется,тут все уже проплачено,all inclusive!!!
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vka1970
1595860549
Деян, ты в правильном клубе.Любое не правильное решение будет назначено правильным.Правда только в России.За рубежом сия квота не действует.
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serhio80
1595862115
к шлюбе спиной не поворачивайся) если не поздно еще
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Хрюхрю
1595864034
нравится сколько хрюканья началось от фанатиков "народного клуба"... ребята, если ваша команда играет по принципу бей-беги, то с такой игрой вам повезло вообще в 1/2 финала попасть ;)
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Chehofff
1595869578
Какие-то странные смешки малообразованных о Зените в еврокубках. Напоминаю: 15/16 - 15 очков в группе. 16/17 - 15 очков в группе. 17/18 - 16 очков в группе. 18/19 - 11 очков в группе. 19/20 - 7 очков в группе. Кроме последнего года, всегда был выход из группы с 1 места.
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