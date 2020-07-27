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  • Клопп – о трансфере Ловрена: «Он отличный игрок. Теперь будет интересно следить за «Зенитом»

Клопп – о трансфере Ловрена: «Он отличный игрок. Теперь будет интересно следить за «Зенитом»

27 июля 2020, 16:27
10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трансфер защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

«Еще одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важной частью этой команды с первого дня, когда я только оказался здесь был в ней.

Когда он был в хорошей форме, он очень часто играл в основе. Отличный игрок и замечательный человек.

В первой части сезона, пока он не получил травму, он был в команде и проводил супер игры. Он действительно хорош, в воздухе он просто машина. Мне очень понравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю ему удачи», – сказал Клопп.

  • Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.
  • В составе «Ливерпуля» он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
  • В 2018 году игрок стал серебряным призером чемпионата мира.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян Клопп Юрген
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1595857367
По комментарию понятно, что за игрок, полный ноль
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vladimir-7
1595858829
Ну вот и Клопп узнал, что есть какой-то Зенит в России.
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Garrincha58
1595860415
Когда он был в хорошей форме и действительно когда? два последних сезона в Ливерпуле просидел на скамье
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vladik12
1595863953
Юра это ради красного словца сказал. Он же не умалишенный, чтобы за кабинетными следить.
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Zubo
1595865619
это комплимент в сторону Зенита, спасибо, а что давайте к нам, вместе с Салахом, покажем Лампардам и прочим и возьмём лигу чемпионов вместе
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ROSTOV SUPER
1595868784
Второй Иванович , сможет играть только в РПЛ , а на Европе уже списан !
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paracetamol
1595870065
Хорошо, если так. Посмотрим!
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Nevsky_RU
1595876812
Чё тогда продали?)) Хз хз, время покажет что он за тип
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