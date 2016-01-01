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    Клопп – о трансфере Ловрена: «Он отличный игрок. Теперь будет интересно следить за «Зенитом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трансфер защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

    «Еще одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важной частью этой команды с первого дня, когда я только оказался здесь был в ней.

    Когда он был в хорошей форме, он очень часто играл в основе. Отличный игрок и замечательный человек.

    В первой части сезона, пока он не получил травму, он был в команде и проводил супер игры. Он действительно хорош, в воздухе он просто машина. Мне очень понравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю ему удачи», – сказал Клопп.

    • Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.
    • В составе «Ливерпуля» он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
    • В 2018 году игрок стал серебряным призером чемпионата мира.

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    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4285

      vladik12 11 минут назад

      Юра это ради красного словца сказал. Он же не умалишенный, чтобы за кабинетными следить.

      0
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      Рейтинг: +368

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      И мы можем ему исключительно удачи!

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      Рейтинг: +10848

      Garrincha58 1 час назад

      Когда он был в хорошей форме и действительно когда? два последних сезона в Ливерпуле просидел на скамье

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      Рейтинг: +12052

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот и Клопп узнал, что есть какой-то Зенит в России.

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      Рейтинг: +9078

      Skull_Boy 2 часа назад

      По комментарию понятно, что за игрок, полный ноль

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      Рейтинг: +1265

      Semenycch > Skull_Boy 1 час назад

      Это не так.

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      Рейтинг: +21024

      пьяныйхоровод > Skull_Boy 1 час назад

      Ну ясен-красен Шюрле с Ларсеном другое дело - топчики .

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