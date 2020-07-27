Клопп – о трансфере Ловрена: «Он отличный игрок. Теперь будет интересно следить за «Зенитом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трансфер защитника Деяна Ловрена в «Зенит».
«Еще одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень важной частью этой команды с первого дня, когда я только оказался здесь был в ней.
Когда он был в хорошей форме, он очень часто играл в основе. Отличный игрок и замечательный человек.
В первой части сезона, пока он не получил травму, он был в команде и проводил супер игры. Он действительно хорош, в воздухе он просто машина. Мне очень понравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю ему удачи», – сказал Клопп.
- Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.
- В составе «Ливерпуля» он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
- В 2018 году игрок стал серебряным призером чемпионата мира.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»