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    Председатель совета директоров «Урала» подал в отставку

    Председатель совета директоров «Урала» Александр Левин сообщил об уходе из клуба.

    «Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но, чтобы это дело развивалось, порой надо уходить. Это я о футболе.

    Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/2020, и я принял непростое для себя решение подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба», – сообщил Левин.

    • После поражения в полуфинале Кубка России с поста главного тренера «Урала» ушел Дмитрий Парфенов. Тренировать команду в новом сезоне будет Юрий Матвеев.
    • В прошедшем сезоне клуба занял в РПЛ 11-е место.

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    Источник: Фейсбук Александра Левина

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4364

      Hektor 84 52 минуты назад

      Ну же Григорий Иванов будь мужиком, подай в отставку!!! Ты следующий, ждем твой выход!!!

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