Председатель совета директоров «Урала» подал в отставку

Ну же Григорий Иванов будь мужиком, подай в отставку!!! Ты следующий, ждем твой выход!!!
Председатель совета директоров «Урала» Александр Левин сообщил об уходе из клуба.
«Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но, чтобы это дело развивалось, порой надо уходить. Это я о футболе.
Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/2020, и я принял непростое для себя решение подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба», – сообщил Левин.
- После поражения в полуфинале Кубка России с поста главного тренера «Урала» ушел Дмитрий Парфенов. Тренировать команду в новом сезоне будет Юрий Матвеев.
- В прошедшем сезоне клуба занял в РПЛ 11-е место.