Председатель совета директоров «Урала» подал в отставку

Председатель совета директоров «Урала» Александр Левин сообщил об уходе из клуба.

«Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но, чтобы это дело развивалось, порой надо уходить. Это я о футболе.

Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/2020, и я принял непростое для себя решение подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба», – сообщил Левин.