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  • Metaratings: Ларссон появился в «Спартаке» благодаря жене Федуна Салиховой

Metaratings: Ларссон появился в «Спартаке» благодаря жене Федуна Салиховой

26 июля 2020, 11:15
12

Инициатива приглашения в «Спартак» форварда Джордана Ларссона принадлежала жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой, утверждает Metaratings. Ей посоветовал игрока агент во время светского мероприятия в Монте-Карло.

После этого «Спартак» начал вести работу по трансферу Ларссона, итогом которой стало подписание контракта с шведом прошлым летом.

В то же время Салихова инициировала аудиторскую проверку деятельности бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, после которой он был уволен.

  • Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
  • Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Федун Леонид
Комментарии (12)
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NewLife
1595752399
Чудо-баба
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Иван Петров 1986
1595753905
Больше в Монте-Карло ее пускать не следует, а то опять какое - нибудь бревно прикупит.
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derrik2000
1595755018
Во, мля... Агенты шляются по светским приёмам, выискивают на них жён "новых русских" и ВТЮХИВАЮТ им разное барахло? (У кого-то есть сомнения, что Ларссон по сравнению с Зе Луишем или Луисом Адриано - БАРАХЛО?) А мужья прислушиваются к советам своих глупых куриц? Ну, прямо всё по-американски: считай, Америку догнали! ))))))))))))))))
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777+
1595759371
Баба рулит Спартаком, Федун, не будь ты дураком! Покупала "брилианты" в Монте-Карло, - Оказались "деревяшки" Папы Карло!!!
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spam2009
1595760021
Любит курчавеньких мулатиков наверно, гэнг гэнг, бэнг бэнг
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videtox
1595763748
Договорные матчи >> pro100stavka.ru
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ivany4
1595784045
"Новости" какие-то все тухлые. Взяты с сайта где нет своей аналитики и подписчиков всего 100 тыс. Очередную чернуху разместили, чтоб голубых троллей с северной окраины привлечь. Бомбардир, такой бомбардир.
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