Инициатива приглашения в «Спартак» форварда Джордана Ларссона принадлежала жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой, утверждает Metaratings. Ей посоветовал игрока агент во время светского мероприятия в Монте-Карло.

После этого «Спартак» начал вести работу по трансферу Ларссона, итогом которой стало подписание контракта с шведом прошлым летом.

В то же время Салихова инициировала аудиторскую проверку деятельности бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, после которой он был уволен.

Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова .

. Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.

«Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»