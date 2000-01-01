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    Metaratings: Ларссон появился в «Спартаке» благодаря жене Федуна Салиховой

    Инициатива приглашения в «Спартак» форварда Джордана Ларссона принадлежала жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой, утверждает Metaratings. Ей посоветовал игрока агент во время светского мероприятия в Монте-Карло.

    После этого «Спартак» начал вести работу по трансферу Ларссона, итогом которой стало подписание контракта с шведом прошлым летом.

    В то же время Салихова инициировала аудиторскую проверку деятельности бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, после которой он был уволен.

    • Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
    • Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

    Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +331

      Спартак гуно знают все 37 минут назад

      Жена, наверно их всех обслужила.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +8833

      derrik2000 1 час назад

      Во, мля...
      Агенты шляются по светским приёмам, выискивают на них жён "новых русских" и ВТЮХИВАЮТ им разное барахло?
      (У кого-то есть сомнения, что Ларссон по сравнению с Зе Луишем или Луисом Адриано - БАРАХЛО?)
      А мужья прислушиваются к советам своих глупых куриц?

      Ну, прямо всё по-американски: считай, Америку догнали! ))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +71

      Руслан ДСЛЦЗ > derrik2000 37 минут назад

      ну, в сравнении с Понсе и тилом Ларсон ёще не плохой трансфер)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1295

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Больше в Монте-Карло ее пускать не следует, а то опять какое - нибудь бревно прикупит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      NewLife 1 час назад

      Чудо-баба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4726

      alarm 1 час назад

      стыдно за федунятник!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1712

      NewLife > alarm 1 час назад

      ОУКБ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2669

      АртурZaСМ > alarm 1 час назад

      Ну раз тебе стыдно, тогда убейся об стену школодрочер...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8833

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      А хде "ПОЗОР"??
      Хде - КРЮЧКОХВОСТЫЕ???
      Точно жалобу на тебя напишу!
      Коллективную.
      За твой ранний склероз.

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